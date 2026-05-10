ناوشکن بریتانیایی راهی تنگه هرمز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوشکن بریتانیایی «اچ‌ام‌اس دراگون» در قالب مأموریتی احتمالی در تنگه هرمز، راهی خاورمیانه شده است؛ اقدامی که در چارچوب تحرکات مشترک بریتانیا و فرانسه با ادعای تأمین امنیت کشتیرانی دریایی، انجام می‌شود.

روزنامه «تایمز» به نقل از یک منبع دفاعی در لندن گزارش داد: دراگون یک کشتی جنگی با توانایی‌های پیشرفته است و طبیعی است که بخشی از مشارکت بریتانیا برای بازگرداندن اعتماد به تجارت جهانی از طریق تنگه هرمز باشد.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که استقرار این ناوشکن، بخشی از یک برنامه‌ریزی دقیق است تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا، در قالب ائتلافی چندملیتی با رهبری مشترک بریتانیا و فرانسه، آماده تأمین امنیت تنگه هرمز در زمان مناسب باشد.

این وزارتخانه افزود که اعزام ناوشکن با هدف تقویت اعتماد شرکت‌های کشتیرانی تجاری و همچنین پشتیبانی از عملیات مین‌روبی بلافاصله پس از توقف درگیری‌ها صورت می‌گیرد.

اعزام این کشتی جنگی پس از اقدام فرانسه در ارسال یک گروه ناو هواپیمابر به جنوب دریای سرخ انجام شده است؛ جایی که پاریس و لندن در حال تدوین یک طرح دفاعی مشترک با ادعای بازگرداندن اعتماد به عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز و عبور امن کشتی‌ها از این تنگه، هستند.

