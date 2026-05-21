به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست ملوان ایرانی که پس از توقیف کشتی حامل آنان توسط نیروهای تروریستی آمریکایی در آبهای ساحلی سنگاپور به اسلامآباد منتقل شده بودند، روز پنجشنبه با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به تهران بازگشتند.
بر اساس این گزارش، آزادی این ملوانان پس از رایزنیهای فشرده سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با همتایان پاکستانی و سنگاپوری خود حاصل شد.
در مجموع ۲۰ ملوان ایرانی و ۱۱ خدمه پاکستانی در پی توقیف کشتی آنان توسط آمریکا در سواحل سنگاپور، برای مدتی در تایلند و سپس پاکستان به سر میبردند. دولت پاکستان نیز روند بازگرداندن این افراد را تسهیل کرده است.
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان هفته گذشته اعلام کرده بود که همه خدمه ایرانی و پاکستانی شامگاه جمعه ۲۵ اردیبهشت از تایلند به اسلامآباد منتقل خواهند شد. اسلامآباد پیشتر گفته بود که آمریکا با آزادی شماری از ملوانان ایرانی و پاکستانی موافقت کرده و هماهنگیهای لازم برای بازگشت آنان انجام شده است.
