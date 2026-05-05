اوباما: نتانیاهو در دوره ترامپ به خواست خود رسید/ نسبت به نتیجه جنگ علیه ایران تردید دارم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور پیشین آمریکا از تلاش های جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشت و اذعان کرد که بنیامین نتانیاهو در دولت او دلایلی برای جنگ علیه ایران مطرح کرده بود که مشابه استدلال های ارائه شده به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.
باراک اوباما گفت که بنیامین نتانیاهو در دوران ریاست جمهوری وی همان استدلالهایی را برای جنگ علیه ایران مطرح کرد که بعداً برای دونالد ترامپ نیز آنها را تکرار کرده است و این استدلال ها در نهایت منجر به آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه شد.
اوباما در گزارشی که روز دوشنبه در نیویورکر با عنوان باراک اوباما نقش خود را در عصر ترامپ بررسی میکند منتشر شد، گفت که نتانیاهو در نهایت به آنچه میخواست رسیده است.
اوباما گفت که از تصمیم خود برای پیگیری توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۵ به جای آغاز جنگ علیه تهران حمایت میکند و گفت که پیشبینی او دقیق بوده است.
رئیس جمهور اسبق آمریکا نسبت به نتیجه جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابراز تردید کرد.
وی توضیح داد: فکر میکنم پیشبینی من دقیق بود. ممکن است نتانیاهو به آنچه میخواسته رسیده باشد. اینکه آیا این جنگ در نهایت برای مردم اسرائیل بهترین گزینه است، من در این مورد تردید دارم. اینکه این جنگ برای آمریکا خوب بوده است، من در این مورد تردید دارم. فکر میکنم سابقه زیادی از اختلافات من با نتانیاهو وجود دارد.
اوباما همچنین به تماسهای خود با ترامپ در طول دوره انتقالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ اشاره کرد، زمانی که او خواستار حفظ دستاوردهای کلیدی مانند توافق هستهای ایران شده بود.
گفتنی است برنامه صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بیاساس کشورهای غربی قرار داشته است. پیش از توافق هستهای (برجام)، این کشورها تلاش کردند با امنیتیسازی موضوع هستهای ایران، مسیر تحریم و تهدید نظامی را در پیش گیرند؛ اما با بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی (PMD) در سال ۱۳۹۴، این ادعاها بیاساس شناخته شد.
ایران پس از امضای برجام بهطور کامل به تعهدات خود پایبند ماند، ولی در سال ۱۳۹۷ دولت دونالد ترامپ بهصورت یکجانبه از توافق خارج شد و کشورهای اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
در پی این رفتارها، ایران در چارچوب مفاد برجام، اقدام به کاهش مرحلهبهمرحله تعهدات خود کرد و بارها تأکید نمود که این اقدامات برگشتپذیر است و در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی طرفهای مقابل، ایران نیز به تعهدات باز خواهد گشت.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکرات جدی با آمریکا شده بود، صبح شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته و بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز کرده و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.
تجاوز دوباره واشنگتن - تل آویو، در حالی که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات با آمریکا را گامی برای ایجاد شفافیت درباره صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان برداشته بود، روندی تکراری و در عین حال فریبنده از دیپلماسی آمریکایی را در عرصه روابط بینالملل به تصویر کشید.
