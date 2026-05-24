به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف راهبردی میان واشنگتن و تلآویو با آزمونی بیسابقه و ساختاری روبهرو شده است. آزمونی که ریشه در رویکرد عملگرایانه و منفعتمحور سیاست خارجی دونالد ترامپ دارد.
براساس گزارش شبکه الجزیره در حالی که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنان بر گزینه تشدید فراگیر جنگ و حتی تغییر نظام در ایران تأکید میکند، دولت آمریکا با سرعت در مسیر دستیابی به یک توافق دیپلماتیک حرکت میکند. توافقی که هدف آن پایان دادن به یک جنگ منطقهای و تضمین امنیت مسیرهای تجارت و کشتیرانی بینالمللی است، حتی اگر برای رسیدن به آن ناچار شود از بسیاری از خطوط قرمز راهبردی مورد نظر تلآویو عبور کند.
این چرخش ناگهانی و چشمگیر، پرسشی اساسی و نگرانکننده را در محافل سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی مطرح کرده است که آیا ترامپ حاضر است نزدیکترین متحد خود را در ازای یک توافق تاریخی با ایران قربانی کند؟
روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی که بازتاب گستردهای در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی داشت، به نقل از منابع ارشد امنیتی این رژیم نوشت که دولت ترامپ، رژیم صهیونیستی را بهطور کامل از مذاکرات جاری با ایران درباره آتشبس کنار گذاشته است.
این منابع مدعی شدند که تلآویو نه از طریق واشنگتن، بلکه از راه تماسهای دیپلماتیک با رهبران منطقه و همچنین برخی اطلاعات اطلاعاتی بهدستآمده از داخل ایران از جزئیات گفتوگوهای محرمانه میان آمریکا و ایران مطلع شده است. این موضوع از دید ناظران، نشانهای از کاهش اعتماد و نفوذ رژیم صهیونیستی نزد دولت آمریکا به شمار میرود.
این وضعیت در تضاد کامل با آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است، زمانی که هماهنگی نظامی میان دو طرف در بالاترین سطح قرار داشت. در آن دوره، افسران رژیم صهیونیستی در مقر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در فلوریدا مستقر بودند و در مقابل، افسران آمریکایی نیز در مراکز فرماندهی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی حضور داشتند تا تصمیمات را بهصورت مشترک اتخاذ کنند.
به گفته منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، شکاف میان دو طرف زمانی عمیقتر شد که حلقه نزدیک به ترامپ، ایده تغییر نظام در ایران را غیرعملی و غیرواقعبینانه ارزیابی کرد. از آن زمان، ترامپ بیش از آنکه نتانیاهو را شریک سیاسی خود بداند، او را بهعنوان فردی جنگطلب میبیند که باید در روند حل بحرانها مهار شود.
افزون بر این، واشنگتن ترجیح میدهد خود را از برخی اقدامات بحثبرانگیز رژیم صهیونیستی از جمله طرح ترور آیتالله سید علی خامنهای، دور نگه دارد؛ زیرا آمریکا تاکنون بهصورت علنی رهبر یک کشور را بدون محاکمه هدف قرار نداده است.
شروط دشوار تهران
رون بنیشای، تحلیلگر باسابقه نظامی و امنیتی روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت»، به نقل از یک منبع آگاه در امور ایران، هشدار داده است: اگر اسرائیل وارد اتاق مذاکرات با ایرانیها شود، بازنده خواهد بود.
به گفته وی، پیشنویس تفاهم فعلی میان آمریکا و ایران، پرونده هستهای و موشکی را از توافق فوری جدا کرده است.
بر اساس این گزارش، تهران خواستار تعهد آمریکا به پایان کامل جنگ در ایران و لبنان، به رسمیت شناختن جایگاه ویژه ایران در تنگه هرمز و همچنین آزادسازی فوری ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده خود شده است.
در مقابل، واشنگتن موضوع موشکهای بالستیک و پهپادها را از توافق موقت کنار گذاشته و وعده داده است که این مسائل در مراحل بعدی بررسی شود. همین مسئله موجب نگرانی جدی رژیم صهیونیستی شده، زیرا تلآویو بیم دارد که در نهایت پرونده موشکی و حتی بخشی از ظرفیتهای هستهای ایران از دستور کار خارج شود.
فروپاشی تصور برابری با آمریکا
«یوآو لیمور» تحلیلگر نظامی روزنامه عبری «اسرائیل هیوم»، معتقد است که ترامپ در هفتههای اخیر میان دو گزینه جنگ و توافق در نوسان بود، اما در نهایت به سمت توافق متمایل شده است.
او مینویسد حداقل دستاوردی که آمریکا به دنبال آن است، یعنی خارج کردن اورانیوم غنیشده ایران، شباهت زیادی به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دارد. همان توافقی که ترامپ و نتانیاهو سالها علیه آن موضعگیری کرده و از آن خارج شده بودند.
از نگاه لیمور، این وضعیت نوعی شکست برای سیاستهای رژیم صهیونیستی محسوب میشود.
وی همچنین هشدار میدهد که یکی از خواستههای ایران در ارتباط با لبنان، خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان است؛ خواستهای که ممکن است ترامپ برای رسیدن به توافق با آن موافقت کند. به اعتقاد او، چنین تصمیمی برای شهرکهای شمالی سرزمینهای اشغالی، خبر بدی خواهد بود و در مقابل، به حزبالله فرصت بازسازی و بازیابی توان خود را خواهد داد.
لیمور در ادامه به ادعای نتانیاهو درباره رابطه برابر با آمریکا اشاره کرده و میگوید: اظهارات ترامپ که گفته بود که نتانیاهو هر کاری را که من بگویم انجام خواهد داد، نشان داد که واقعیت روابط دو طرف با آنچه نخستوزیر اسرائیل تبلیغ میکرد، فاصله زیادی دارد.
آمریکا اول؛ منافع بر هر چیز مقدم است
«عاموس هارئیل» تحلیلگر برجسته نظامی روزنامه عبری «هاآرتص» نیز معتقد است که نفوذ رژیم صهیونیستی بر ترامپ به شکل محسوسی کاهش یافته است.
او این تغییر رویکرد را با فشارهای اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز مرتبط میداند. رخدادی که باعث افزایش شدید قیمت نفت و نگرانی دولت آمریکا از پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ شده است.
به باور هارئیل، ترامپ که همواره بر شعارهای انتخاباتی خود تأکید دارد و میخواهد تمرکز خود را بر پروندههای دیگر از جمله برگزاری جام جهانی فوتبال در آمریکای شمالی معطوف کند، از اینکه نتانیاهو او را به سمت یک جنگ گسترده سوق داده، رضایت ندارد.
وی میگوید ترامپ احساس میکند نتانیاهو با وعدههای خوشبینانه درباره سقوط سریع نظام ایران، آمریکا را وارد مسیری پرهزینه کرده است.
بر همین اساس، واشنگتن اکنون رویکردی عملگرایانه در پیش گرفته و حتی احتمال استفاده از ابزارهایی مانند وتوی دیپلماتیک یا محدودیت در ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی را در صورت اقدام یکجانبه تلآویو مطرح کرده است.
فرسایش داخلی در رژیم صهیونیستی
بسیاری از تحلیلگران صهیونیست معتقدند که بحران خارجی کنونی همزمان با تشدید شکافهای داخلی در رژیم صهیونیستی، رخ داده است.
یوآو لیمور بر این باور است که نتانیاهو به جای تلاش برای ایجاد وحدت داخلی در برابر چالشهای منطقهای با سخنرانیها و مواضع جنجالی خود به افزایش قطببندی سیاسی در جامعه رژیم صهیونیستی دامن زده است.
او همچنین به اظهارات برخی وزرای کابینه رژیم صهیونیستی اشاره میکند که موجب تنش در روابط تلآویو با بخشهایی از جامعه یهودیان آمریکا شده است.
در نهایت، تحولات اخیر نشان میدهد که در نگاه دولت ترامپ، ملاحظات اقتصادی، ثبات بازارهای انرژی و منافع مستقیم آمریکا بر خواستههای متحدان سنتی این کشور اولویت یافته است. همین موضوع باعث شده رژیم صهیونیستی از روند شکلگیری توافق جدید با ایران کنار گذاشته شود و اکنون با واقعیتی روبهرو گردد که از نگاه بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی، نهتنها توان منطقهای ایران را بهطور کامل از بین نمیبرد، بلکه محدودیت نفوذ تلآویو بر تصمیمات واشنگتن را نیز آشکار میسازد.
