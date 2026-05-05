یک منبع نظامی: آمریکا به 2 قایق کوچک حمل بار مردم شلیک کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی گفت: به دنبال ادعای خلاف واقع ارتش آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن 6 قایق تندروی ایرانی، از آنجا که هیچ کدام از شناورهای رزمی سپاه مورد اصابت واقع نشده بودند، درباره ماهیت این خبر از منابع محلی تحقیقات به عمل آمد و مشخص شد نیروهای متجاوز آمریکایی با حمله و شلیک به 2 قایق کوچک حامل بار مردم که از خصب در سواحل عمان به سمت سواحل ایران در حرکت بودند، ضمن هدف قراردادن قایق‌های آنان 5 تن از سرنشینان غیر نظامی آن را به شهادت رساندند؛ آمریکایی‌ها قطعاً باید در این باره جوابگوی جنایت خود باشند.

این منبع نظامی تاکید کرد که این روند شتاب‌زده و ناشیانه دشمن ناشی از وحشت زائدالوصف و کابوس نظامیان آمریکایی از عملیات قایق‌های تندرو سپاه است.

