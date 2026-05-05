به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله نشست‌های «بر بلندای اندیشه» با موضوع «زن، خانواده و جهان در حال گذار؛ چرا شهید مطهری هنوز معاصر است؟» برگزار می‌شود.

این نشست با ارائه سرکار خانم دکتر «ساره لاریجانی» استادیار مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) فرزند شهید دکتر علی لاریجانی و نوه شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

نشست «زن، خانواده و جهان در حال گذار؛ چرا شهید مطهری هنوز معاصر است؟» ویژه اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و فرهیختگان است و علاقه‌مندان به شرکت در نشست می‌توانند جهت ثبت‌نام و دریافت لینک به این شناسه @Admin_banobalagh در پیامرسان‌های ایتا و بله پیام دهند.

