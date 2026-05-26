نگرانی نخبگان از عملکرد چارچوب هماهنگی و آینده سیاسی شیعیان در عراق

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- اختلافات در چارچوب هماهنگی شیعه پس از نشست اخیر پارلمان عراق شدت گرفته است، نشستی که در آن مجلس به صورت ناقص به کابینه الزیدی رأی اعتماد داد. در این جلسه تنها ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزارتخانه موفق به کسب رأی اعتماد شدند و تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه دیگر از جمله وزارت کشور، دفاع، آموزش عالی و برنامهریزی، به دلیل ادامه اختلافها بر سر سهمیهها و گزینههای پیشنهادی به تعویق افتاد. بزرگترین نگرانی برخی جریانهای چارچوب هماهنگی این است که دولت جدید به نقطهای برای بازتعریف معادله قدرت شیعه در عراق تبدیل شود. اختلافات کنونی ظاهراً بر سر وزارتخانههاست اما در واقع ناظر بر نفوذ در ساختار دولت، پرونده گروههای مقاومت و نوع تعامل با آمریکا با توجه به فشارهای سیاسی و امنیتی دولت ترامپ بر دولت عراق جهت خلع سلاح مقاومت به بهانه انحصار سلاح در دست دولت است.
در همین راستا «محمد صادق الهاشمی» مدیر مرکز مطالعات عراق یادداشتی نوشته است:
آینده سیاسی شیعیان عراق، مهمترین دغدغه ما بهشمار میرود و این مسئله نه یک تجمل فکری است و نه صرفاً موضوعی حاشیهای؛ بلکه مسئلهای مربوط به رسالت، موجودیت، شرف و سرنوشتی است که خونهای زیادی برای آن ریخته شده و نسلها در راه آن جهاد کردهاند.
امروز ملت عراق، با همه طیفهایش، بهشدت نیازمند آن است که سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی خود را در سایه شرایط کنونی منطقهای و بینالمللی بشناسد؛ بهویژه با توجه به اینکه شما در حرکت خود، مو به مو و قدم به قدم، از دستورات ترامپ پیروی میکنید.
امت شیعه در عراق بر این باور است که سرنوشتش وارد مرحلهای بسیار خطرناک و سرنوشتساز شده و شهروند شیعه با نگرانی شدید به آینده مینگرد؛ از بیم آنکه چارچوب هماهنگی نتواند او را به ساحل امنیت و ثبات برساند. شما نماینده اندیشه، رویکرد و ایدئولوژی جریان اسلامی بودید و اعلام میکردید که امتداد جهاد ملتی هستید که قرنها ادامه داشته و دربرگیرنده مراجع، احزاب و شخصیتهای بزرگ بوده است. پس چگونه شد که یکشبه، معیار عملکرد شما به موافقت ترامپ و تیمی تبدیل شد که حتی در اروپا و خود آمریکا نیز با مخالفت روبهرو است؛ تیمی که جهان علیه آن شوریده، اما چارچوب هماهنگی بدون موافقت او و از طریق فرستاده آمریکایی، نه گامی برمیدارد و نه تصمیمی میگیرد؟
پرسش بزرگ از شما این است: آیا واقعاً مصلحت شیعیان را در چنین مسیری میبینید و بر همین اساس، با رضایت کامل و انتخاب آگاهانه تصمیم گرفتهاید که در هیچ مسئلهای با ترامپ مخالفت نکنید؟ یا اینکه شرایطی قهری و تحمیلی شما را در این وضعیت قرار داده است؟
این سخنان را از ما، بهعنوان نخبگانی که سرنوشت شیعیان برایشان اهمیت دارد و در راه خدا اهل مجامله نیستند، بپذیرید: مردم شما رنج میکشند، مواضع اخیرتان را نمیپذیرند و با نگاه انتقادی و مخالفت به آن مینگرند. آنان با قاطعیت باور دارند که این تبعیت از تصمیم آمریکا، خسارتهای سنگین و گزینههای دشواری را بر شیعیان تحمیل خواهد کرد.
این سخن شما که شرایط کشور و چالشها، شما را به این عقبنشینی و اطاعت از تصمیم آمریکا وادار کرده، از سوی شما پذیرفتنی نیست؛ زیرا رهبران شیعه در سختترین و بحرانیترین شرایط نیز تصمیمات آمریکا را رد کردهاند. در سالهای نخست پس از سقوط صدام، آمریکا تلاش میکرد سلطه خود را تحمیل کند، میخواست نظام سیاسی و اقتصادی عراق را مطابق خواست خود شکل دهد، میخواست قانون اساسی را بر اساس منافع خود بنویسد و اهداف بسیاری را دنبال میکرد، اما شیعیان در اوج شجاعت و قدرت ایستادند، قانون اساسی شرافتمندانهای نوشتند و موجودیت سیاسی مهمی را بنیان گذاشتند. پس چگونه امروز میپذیرید که ترامپ در سرنوشت شیعیان دخالت کند، در حالی که اکنون در موقعیتی قویتر و بهتر قرار دارید؟
از اینرو، ما بهعنوان نخبگان به شما میگوییم: اگر به صدای مردم عراق گوش ندهید، به خواستههای آنان پاسخ ندهید، و در حد اعتمادی که باعث شد ۱۰۸ نماینده از خط جهاد و مرجعیت را انتخاب کنند، ظاهر نشوید و مسیر خود را اصلاح نکنید، فاصله میان شما و امت تان بهاندازه دو کمان یا کمتر خواهد شد.
این سخنان خیرخواهانه را بپذیرید. دنیا فانی است و مبادا صاحبان منافع مادیِ پیرامونتان شما را بفریبند؛ زیرا تاریخ و سرنوشت امت، دِینی بر گردن شما و امانتی بر گردن شما است..
............
پایان پیام
نظر شما