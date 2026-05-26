به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در قالب برنامه‌های گفت‌وگوی بین‌ادیانی در اسکاتلند، اعضای «انجمن اهل‌بیت (ع) اسکاتلند» (SABS) طی روزهای اخیر با حضور در دو مدرسه، درباره اسلام، احترام متقابل و همزیستی میان پیروان ادیان مختلف با دانش‌آموزان گفت‌وگو کردند.

این برنامه‌ها در قالب «کاروان‌های گفت‌وگوی بین‌ادیانی» وابسته به «انجمن بین‌ادیانی ادینبرو» (EIFA) برگزار شد؛ طرحی که با هدف آشنایی دانش‌آموزان با ادیان و فرهنگ‌های مختلف و تقویت درک متقابل در مدارس اسکاتلند اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام انجمن اهل‌بیت اسکاتلند، «اشرت» نایب‌رئیس این انجمن و «علی» رئیس مشترک آن، روز جمعه گذشته با حضور در مدرسه ابتدایی «برانستان» در شهر ادینبرو، با دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم دیدار و گفت‌وگو کردند. در این نشست، موضوعاتی همچون ایمان، احترام متقابل و اهمیت شناخت پیروان ادیان مختلف مطرح شد و دانش‌آموزان نیز پرسش‌های خود را درباره اسلام و زندگی مسلمانان بیان کردند.

همچنین «امید ورساچه» مدیر بخش ارتباطات و تعاملات انجمن اهل‌بیت اسکاتلند، دیروز با حضور در مدرسه «دالر آکادمی» در گفت‌وگویی آموزشی درباره اسلام شرکت کرد. این نشست نیز با محوریت گفت‌وگوی باز و محترمانه میان دانش‌آموزان و نمایندگان جامعه مسلمان برگزار شد.

انجمن اهل‌بیت اسکاتلند با قدردانی از مدارس برگزارکننده و «انجمن بین‌ادیانی ادینبرو» تأکید کرد که چنین برنامه‌هایی به جوانان فرصت می‌دهد تا پرسش‌های خود را مطرح کنند، به سخنان پیروان ادیان مختلف گوش دهند و شناخت عمیق‌تری نسبت به تنوع فرهنگی و دینی پیدا کنند.

این انجمن همچنین اعلام کرد که گفت‌وگوهای بین‌ادیانی می‌تواند به رفع سوءبرداشت‌ها و تقویت فرهنگ احترام متقابل کمک کند.

