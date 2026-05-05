نویسنده فرانسوی، خادم حرم امام رضا(ع) شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، طی احکامی جداگانه، محمد میرکیانی و کلر ژوبرت را به‌عنوان «خادمان فرهنگی» آستان مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) منصوب کرد. این دو نویسنده از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار در عرصه ادبیات دینی و فرهنگی به‌شمار می‌روند.

محمد میرکیانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان آثاری همچون مجموعه «قصه ما مَثَل شد»، «پند و قند»، «همیشه قصه‌ای هست» و «حکایت‌های کمال» را در کارنامه دارد. او تاکنون برگزیده جشنواره‌های ملی و بین‌المللی شده و آثارش در انتشارات به‌نشر منتشر و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است.

کلر ژوبرت، نویسنده و تصویرگر فرانسوی‌الاصل، نیز از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در حوزه ادبیات دینی کودک، دیگر خادم جدید آستان قدس رضوی است که به‌طور تخصصی در حوزه کودک قلم می‌زند و با نثری ساده و تصویرگری‌های جذاب، مفاهیم عمیق اسلامی را برای کودکان روایت می‌کند.

از جمله آثار شاخص او می‌توان به مجموعه هشت‌جلدی «یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی»، مجموعه چهارجلدی «داستان‌های شکر خدا»، «یک داستان دنباله‌دار»، «مثل یوسف پیامبر(ع)»، مجموعه چهارجلدی «داستان‌های پاپاپا» و «دوست عجیب» اشاره کرد.

این آثار در انتشارات به‌نشر منتشر شده و برگزیده جشنواره‌های «کتاب رشد» و «جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور» شده‌اند.

بر اساس احکام صادرشده، این دو نویسنده به‌عنوان خادمان فرهنگی آستان مقدس حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) معرفی شده‌اند.

در متن حکم هر یک از این خادمان آمده است: با عنایت به ارج و قداست خدمت به آستان ملکوتی امام علی بن موسی الرضا (ع) به موجب این حکم به عنوان خادمی تشرفی فرهنگی منصوب می‌شوید امید است با کسب افتخار خدمت خالصانه در این آستان مقدس و با رعایت دقیق ضوابط و دستور العمل‌ها به ویژه رهنمودهای امام راحل و منشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توفیقات بیش از پیش را در ادای تکالیف الهی تحصیل و از فیوضات معنوی این خدمت بهره‌مند شوید.

احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی

