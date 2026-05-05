مراسم پاسداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برگزیده جامعه الزهرا(س) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم پاسداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برگزیده جامعه الزهرا سلاماللهعلیها از سوی اداره کل امور اساتید این نهاد علمی حوزوی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط مرتضی معصومی، قاری برجسته قرآن کریم آغاز شد، سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، جمعی از مسئولان، معاونان و مدیران این مجموعه حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، سرکار خانم یوسفی، معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به خیر مقدم پرداخت و با بیان اینکه امروز ما در میانه طوفانی ایستاده‌ایم که همزمان از نظر سیاسی، فکری و عقیدتی تمام ابعاد وجودی ما را هدف قرار داده است، نقش اساتید را فراتر از تدریس سنتی و مصون‌سازی نسل جوان از فتنه‌ها دانست و تأکید کرد: استاد اگر از حقیقت «جنگ نرم» سخن نگوید، میدان نبرد برای جوانان خالی از مربی می‌ماند.

سرکار خانم برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ضمن قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه شهدای اساتید، هفته گرامیداشت مقام معلم و استاد و گذراندن بیش از شصت روز سوگ عزتمندانه و اقتدارآفرین، به تبیین موضوع «نقش حوزه‌های علمیه در تولید عقلانیت تمدنی و بازتولید دستگاه معرفت» مبتنی بر بیانات و رهنمودهای رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها تصریح کرد: نگاهی به تاریخ تمدن اسلامی نشان می‌دهد که حوزه‌های علمیه توانسته‌اند اندیشه تولید کنند و عقلانیت دینی را پرورش دهند. در قرون نخستین اسلامی، مراکز علمی و حلقه‌های درس، محل گفتگو، مباحثه، پرسش و پاسخ و رشد اندیشه بودند؛ همین فضای فکری بود که دانشمندان بزرگ و تمدنی عظیم را پرورش داد.

وی تأکید کرد: امروز نیز یکی از مهم‌ترین رسالت‌های استاد حوزه، پرورش تفکر و خردورزی در طلاب است. قرآن کریم بارها انسان‌ها را به اندیشیدن دعوت کرده است؛ تفکر جوهره رشد علمی و دینی است. سنت علمی حوزه نیز با تعقل و فهم عمیق پیوند خورده و روایات ما بر تفکر و تعقل تاکید فراوان داشته‌اند.

در این مراسم، میزگردی با عنوان «بیان تجربیات و فعالیت‌های اساتید در جنگ تحمیلی» برگزار شد. در این میزگرد سه نفر از اساتید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها شامل خانم حیدری مجد، خانم صفاییزاده و خانم تاجالدینی به روایت تجربیات خود در دوران دفاع مقدس پرداختند.

شعرخوانی خانم خرمی طلبه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، پخش کلیپ بیانات رهبر شهید انقلاب و کلیپ یادبود اساتید مرحوم جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها از جمله برنامه های این مراسم بود.

در این رویداد، ۱۰ نفر از اساتید منتخب بر اساس فعالیتهای جهادی و تبیینی در دوران دفاع مقدس معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین از سه خانواده استاد شهید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها که در جنگ تحمیلی عزیزان خود را به اسلام و انقلاب تقدیم کردند، تقدیر شد.

بر پایه این گزارش، در دوران دفاع مقدس، دو استاد از جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که در این مراسم از خانواده شهید رقیه پیروزه و خانواده شهیده فاطمه حکیم تجلیل شد.

