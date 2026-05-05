تبعیت از ولایت فقیه یک ضرورت سیاسی و اعتقادی برای حفظ کیان اسلام است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم افتخار یوسفی در مراسم پاسداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برگزیده جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها که به صورت حضوری و مجازی از سوی اداره کل امور اساتید برگزار شد، ضمن خیرمقدم به همه اساتید که به صورت حضوری و مجازی در این مراسم حضور یافتند و همچنین گرامیداشت خانواده اساتید شهید و اساتیدی که خود به شهادت رسیدند، بیان داشت: امروز، ما در میانه طوفانی ایستاده‌ایم که هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری و عقیدتی، تمام ابعاد وجودی ما را هدف گرفته است.

امروز علم، تنها راه نجات و ایستادگی در میانه طوفان بی‌پایان هجمه‌هاست

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: این مراسم صرفاً تشریفاتی نیست؛ بلکه یک نشست استراتژیک است که در آن می‌کوشیم بازخوانی رسالت خود را داشته باشیم.

یوسفی تصریح کرد: در زمانه‌ای سخن می‌گوییم که علم دیگر وسیله‌ای برای کسب درجه و جایگاه نیست، بلکه تنها راه نجات و پناه و ایستادگی در میانه طوفان بی‌پایان هجمه‌هاست.

وی با اشاره به نقش اساتید حوزه در عصر حاضر تأکید کرد: ما امروز در وضعیت جنگی قرار داریم. دشمن، چه با موشک و چه با جنگ نرم و نبرد تبلیغاتی، در پی ویرانی بنیان عقیده ماست و می‌خواهد با ایجاد شک و تردید، پیروان حق را از مسیر یقین خارج کند. نقش شما، اساتید ارجمند، فراتر از تدریس سنتی و شرح متون فقهی و اصولی است.

وظیفه معلمان در عصر حاضر، مصون‌سازی نسل جوان از فتنه‌ها است

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها عنوان کرد: در حالی که دشمن در فضای مجازی و رسانه‌ها در پی ترویج شبهه و ابهام است، شما با تکیه بر علم مبرهن به شبهات متعدد پاسخ دقیق و عالمانه می‌دهید.

یوسفی ادامه داد: وظیفه شما در عصر حاضر، مصون‌سازی نسل جوان از فتنه‌هایی است که با ظرافت و هوشمندی طراحی شده‌اند. اگر استاد در کلاس درس از واقعیت‌ها تا پای جنگ نرم سخن نگوید، میدان نبرد برای نسل جوان خالی از مربی خواهد ماند.

وی بیان داشت: شما اساتید سلاح آگاهی را در دست گرفته‌اید و شاگردان خود را با پاسخ به شبهات عصر دیجیتال، به زبان فقه و عقل، بالا می‌برید. مراتب سپاس و تشکر صمیمانه خود را محضر شما تقدیم می‌کنم.

شهادت رهبر شهید انقلاب، چراغی برای روشن‌تر شدن مسیر مقاومت شد

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه امروز مسیر آگاهی با خون نوشته شده است، خاطرنشان کرد: امروز، با قلبی آکنده از اندوه و چشمانی روشن از بصیرت، یاد رهبر شهید و عزیزمان را گرامی می‌داریم. شهادت ایشان اگرچه زخمی بر پیکره ملت بود، اما چراغی شد برای روشن‌تر شدن مسیر مقاومت.

یوسفی اضافه کرد: رهبر شهیدمان با خون خود به ما آموختند که مقاومت یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ زیستن است. شهادت ایشان، مرحله‌ای جدید در استمرار جبهه مقاومت است؛ مسیری که ما موظفیم با تمام توان آن را تداوم بخشیم و راه ایشان را با علم و عمل ادامه دهیم. این خونخواهی و این مسیر، ریشه های عمیقی دارد.

وی اظهار داشت: ما امروز در سایه میراث شهید بزرگوار آیت‌الله مرتضی مطهری هستیم؛ مردی که نشان داد چگونه می‌توان فکر را به مقاومت تبدیل کرد و چگونه می‌توان از کلاس درس، سنگر دفاعی ساخت. راه شهادت در این مسیر همچنان باز است.

تبعیت از ولایت فقیه نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه ضرورت اعتقادی برای حفظ کیان اسلام است

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به شهادت استاد رقیه پیروزه و استاد فاطمه حکیم از اساتید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها که به فیض شهادت نائل آمدند، تصریح کرد: در این روزهای سخت و در این جبهه جنگی، به طلاب خود بیاموزیم که تنها یک راه نجات و یک نقطه اتکا وجود دارد: اتحاد و تبعیت محض از ولایت.

یوسفی ادامه داد: ما امروز موظفیم بیعت و تبعیت خود را با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اعلام کنیم. تبعیت از ایشان نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه یک ضرورت اعتقادی برای حفظ کیان اسلام است.

وی تصریح کرد: در این دوران پر از ابهام و التهاب، باید وحدت را شعار صرف ندانیم و آن را در عمل متجلی کنیم. با تکیه بر رهبری معظم، به شاگردان و ملت خود امید ببخشیم، تا حقیقت و تبیین آن باعث تقویت وحدت و پیوند میان علم و ولایت شود و جبهه‌ای مستحکم در نسل جوان ایجاد گردد.

