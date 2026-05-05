به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم صدیقه سید، طلبه بین الملل جامعه الزهرا سلاماللهعلیها از کشور تایلند در موکب جامعه الزهرا سلاماللهعلیها حضور یافت و دلنوشته ای درباره رهبر شهید و ایام جنگ تحمیلی در ایران قرائت کرد.
متن این دلنوشته به شرح ذیل است:
سلام بر شما فرزندان ایران، ملت سلمان فارسی، پا منبران پیر خمینی، تربیت شده سید علی خامنه ای، زینت مکتب جعفری، فریادرس مظلومان عالم؛
شما منتظران واقعی منجی عالم بشریت هستید.
ما شیعیان تایلندی هستیم که ۴۷ سال پیش، نور انفجار انقلاب اسلامی به ما رسیده وشما را الگوی شجاعت و شهامت خود قرار دادیم.
دوستان شیعیانم در تایلند گفتند که بنده به نیابت از آنها دست تک تک شما را ببوسم؛ دستان مادرانی که پسرانشان را فدای اسلام کردند؛ دستان همسرانی که شوهر خود را فدای اسلام کردند.
الحق که مردانتان حسینگونه رفتند و زنانتان زینبگونه ماندند و این شعار را از شما یاد گرفتیم که «حسین حسین شعار ماست / شهادت افتخار ماست»
بدانید، گرچه نمیتوانیم همانند شما شهید شویم، گرچه نمیتوانیم مثل شما انقلاب کنیم، اما همراه شما، در کنار شما، در فراق حاج قاسم، شهید رییسی، سیدحسن نصرالله، فرماندهان شهید، دانشمندان شهید، شهدای مدرسه میناب، و جانسوزتر از همه، فراق رهبر عزیزتر از جان، اشک ریختیم و میریزیم.
بدانید رهبر شهید خیلی شما را دوست دارد و خیلی به شما افتخار میکند؛ زیرا داشتن چنین امتی مثل شما افتخار دارد و اکنون من افتخار میکنم که کنار شما پرچم ایران در دست میگیرم و همصدا با شما شعار میدهم «لبیک یا خامنه ای».
و مشتاقانه منتظر آن روز هستم که جشن پیروزی ایران اسلامی بر استکبار جهان را در کنار شما بگیرم.
«مرگ بر آمریکا/مرگ بر اسراییل»
به امید آن روزی که چشممان به جمال و جلال صاحب العصر والزمان عجّلاللهتعالیفرجهالشریف روشن و منور بشود.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
