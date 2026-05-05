اساتید برگزیده جهادگر و خانواده اساتید شهید جامعه الزهرا(س) تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم پاسداشت مقام استاد که از سوی اداره کل امور اساتید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد، اساتید برگزیده این مؤسسه علمی حوزوی مورد تجلیل قرار گرفتند.

اساتید منتخب امسال با توجه به فعالیت های جهادی و تبیینی اساتید در جنگ تحمیلی معرفی شدند که بر اساس این گزارش، ۱۰ نفر از اساتید مورد تجلیل قرار گرفتند.

خانم طاهره حیدری مجد، خانم عاطفه خرمی، خانم طیبه ربانی، خانم معصومه سیفی کناری، خانم صدیقه سادات سید تاج الدینی، خانم سمیه غلامی، آقای عبدالله محمدی، خانم سمانه نجف زاده، خانم سوسن نوربخش و حجت‌الاسلام‌والمسلمین ولی هاشم پور در این مراسم تجلیل شدند.

همچنین در این مراسم، سه نفر از اساتید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها که در جنگ تحمیلی، شهیدانی را به اسلام و انقلاب و میهن عزیزمان تقدیم کردند، مورد تجلیل قرار گرفتند.

خانم ریحانه حقانی، همسر شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن مهدوی؛ خانم افسانه اسدی، مادر شهید سید محمد صادق کرباسی و مادر همسر شهید محمد زاهدی پور و خانم زهرا مجیدی، مادر شهید محمدتقی باعاطفه از جمله اساتید مورد تجلیل در این گروه بودند.

در سومین جنگ تحمیلی، دو استاد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها به شهادت رسیدند و خانواده شهید رقیه پیروزه و خانواده شهیده فاطمه حکیم در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

