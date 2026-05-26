برائت در عرفات و پیام امام حاضر و یاد امام شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دقایقی پیش، قرائت نخستین پیام حج رهبر مجتبای امت که با ندای لبَّیک آغاز شده بود، در صحرای عرفات و در مراسم برائت از مشرکین طنینانداز شد، برائتی که امسال، در پرتو دفاع قهرمانانه ایران اسلامی در برابر تجاوز رسیدن جهانی و شهادت رهبر انقلاب وانتخاب سومین رهبر و حمایتهای جهانی، حال وهوای دیگری دارد.
یادداشت امروز را به خوانشی در پیام حج امسال اختصاص دادهام که خود از فواید گرانسنگ حج، بهدلیل احیای حج ابراهیمی وتلاشی برای شناخت منافع و چالشهای فراروی امت وبرائت از دشمنان است.
۱.مفهوم خلقت انسان و عبودیت او
در پیام مجتبای امت، اجابت دعوت خدای بیشریک که همه ستایشها و همه نعمتها وهمه مُلک و قدرت از سوی او و متعلّق به او است، محوریت و مرکزیت دارد. "خداوند تبارک وتعالی بزرگتر است از آن است که به وصف آید وجُنود او بر هر قدرتی چیرهاند"؛ تجربهای که ایران ما در دو نبرد اخیر تمرین واثبات کرده است، بهنیروی ایمان واراده و استقامت وهوشیاری در مواجهه، میتوان بر قدرتمندترین سختی فائق آمد.
۲.حج، نمادی از عبودیت مطلق انسان
در فضای عبودیت انسان، حج بهسان فریضه یکه عمر، با فلسفه وارکان ومناسک وواجبات ومحرمات وحتی مستحبات آن، نماد کامل این عبودیت است. "حج هجرت از زندگی مادی ومعمولی به زندگی الهی و سعادتمندانه؛ زندگی توحیدی بر محور عبودیت حضرت حق جَلّ وعَلا، وطرد ونفی وبرائت از اَندادُ الله". اما فرصت این هجرت، به بیان رهبر انقلاب، تنها متعلّق به زائران وحجّاج امسال بیتالله نیست وتمامی برادران وخواهران مسلمان ایران و سراسر جهان را شامل میشود.
۳.شرط هجرت وعبودیت
شرط این هجرت در مسیر عبودیت، "بستن احرام دائمی حول ذکرالله است؛ طواف دائمی بر گِرد محور حق است؛ سعی دائمی در میان قلّههای خطیر تکالیف الهی است؛ رَمیِ دائمی شیطان شریر است، با جلوههای اغواگر و همه اذنابش؛ وقوف آمیخته با توجّه و تضرّع است؛ اطعام فقیر زمینگیر ورهگذر است؛ قربانی کردن هواها وتمایلات منحرفساز وزدودن پلیدیهای درونی است؛ و در همه حالات، آماده خدمت بودن و برافراشتن پرچم دفاع از حق است".
۴.نمونه و الگوی عبودیت
رهبر انقلاب با رویکردی تبیینی و تربیتی، ملّت ایران را الگویی معرفی میکند که "در میقات انقلاب اسلامی قدم در مسیر همین هجرت گذاشت. صَلای ابراهیمی خمینی کبیر را اجابت کرد، لباس سلطهپذیری را از تن در آورد، احرام سعادتمندی دنیوی و اُخروی بر تن نمود و لبَّیکگویان و هَرولهکنان تلاش کرد تا بر محور معارف اسلام ناب محمّدی صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم طواف نماید و خود را به نور عالمتاب عدل جهانی و ولایت عظمی نزدیک کند".
۵.عبودیت و مقاومت
عبودیت در اسلام رهبانیت وروحانیت فردی نیست. در خدمت مردم بودن و ستیز با دشمن در ابعاد گوناگون حیات بشری، از شروط عبودیت است. قرآن کریم، محمد رسول الله برترین عبد خدا و آنان که با او ره عبودیت را سالکند، کسانی معرفی میکند که "اشداء علی الکفار رحماء بینهم"ند. آیتالله سید مجتبی خامنهای هم در پیام خود بر جدال دائم حضرت وباطل تاکید میکند: "با همین سلاح الله اکبر بود که ملّت مسلمان ایران در چهل وهفت سال قبل قیام کرد، رژیم طاغوت، دیکتاتور ووابسته پهلوی را ساقط کرد، دست وپای امریکای طمعکار ومستکبر را از کشور بُرید ونفوذ صهیونیسم را بهکلّی قطع کرد. با همین سلاح الله اکبر بود که پس از تجاوز رژیم بعث صدّامی به خاک ایران، مجاهدان غیور وجوانان از خود گذشته، حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند وعلیرغم حمایت همه قدرتهای شرق وغرب از رژیم بعث، او را بر سر جای خود نشاندند واین ایستادگی را تا سالها بعد در برابر محاصرههای اقتصادی، کودتا، تحریمهای ظالمانه، حملات بیشمار سیاسی و تبلیغاتی و اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، محکم واستوار ادامه دادند.
۶.جبهه مقاومت
جمهوری اسلامی ایران، سه گام مهم تولید قدرت، ایجاد پیمان محور مقاومت وایستادگی در برابر تهدیدات دشمن بهمدد این دو بازو را بهویژه در دوره زعامت امام شهید برداشت ونتیجه آن، بهت جهان امروز در برابر اقتدار ایران است. رهبر انقلاب درباره محور مقاومت میگوید: "همین سلاح الله اکبر بود که رشتههای اتّصال امّت اسلامی وجوانان مجاهد جبهه مقاومت را از ایران تا لبنان وفلسطین وعراق وسوریه، از آفریقا و یمن تا افغانستان وپاکستان وهمه ملّتهای آزاده جهان مستحکم کرد تا این حَبلِ متین به دفاع از کیان امّت اسلامی در برابر متجاوزان غاصب صهیونیستی برخیزد، طومار داعش را درهم پیچد، طوفانالاقصی به راه اندازد ونفَس رژیم متزلزل صهیونیستی را به شماره بیندازد".
۷.مقاومت وسرنوشت جهان
آیتالله خامنهای به بیان مقاومت متکی بر عبودیت وبا الگوی ملت ایران وبه مدد تشکیل چبهه مقاومت اکتفا نمیکند، بلکه تاکید میکند، سرنوشت را ملتها باه فصل خداوند وبا مجاهده علیه استکبار تعیین میکنند، نه اراده دشمن وقراردادهای او، آنجا که میگوید: "این سلاح الله اکبر بود که جمهوری اسلامی ایران با اتّکاء به آن موفق شد رژیم صهیونیستی را در جنگ تحمیلی دوم در خرداد ۱۴۰۴ زیر ضربات سهمگین خود بیچاره کند، سیلی سختی به امریکای متجاوز بزند ودشمن را در هدف خود مبنی بر تسلیم ایران ناکام کند" و "با همین سلاح الله اکبر بود که رزمندگان غیور ونیروهای مسلّح جانفدا در ایران اسلامی، با همراهی مجاهدان جبهه مقاومت، خصوصاً لبنان عزیز، به پیروزیهای چشمگیر در برابر دو ارتش تروریستی وتا بُن دندان مسلّح امریکاییـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم دست یافتند؛ با توکّل به حضرت ربوبی وبهوسیله موشکها وپهپادهای خود در زمین، هوا ودریا شیطان بزرگ یعنی امریکا وحیوان دستآموزَش، رژیم صهیونیستی را رَمی کردند ووعده صادق الهی به نصرت مجاهدان در راه خدا را به چشمان خود دیدند".
۸.قائد عظیم مقاومت
رهبر انقلاب اسلامی، به روش معهود خود در اغلب پیامهایش، یادکرد از امام شهید را فراموش نمیکند تا نه تنها وفای به او را نشان دهد، بلکه مهمتر از آن، او را همچنان الگو ومثال اعلای رهبری امت معرفی کند، آنجا که از واقعه جانگداز شهادت قائد عظیمالشأن، فرزند خلف پیامبر اکرم صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم، حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای اعلی الله مقامه الشریف به دست اشقیاء جهانِ امروز سخن میگوید واین شهادت را مایه بعثت الهی مردم میداند.
۹.نقش مردم در نظریه امام راحل وبعثت مردم در نظریه امام شهید
نظریه امام مبتنی بر نقش محوری مردم در انقلاب وحکومت ونهضت ونظام بود. امام شهید در واپسین روزهای حیات خود، همچون اصطلاحات ومفهاهیم متعددی که در فرهنگ انقلاب وایران وارد کرد، از مفهوم بعثت امت سخن گفت که مورد توجه امام حاضر در پیام حج خود بود. "سلاح الله اکبر چنان قوّت ونیرویی به ملّت ایران بخشید که پس از واقعه جانگداز شهادت قائد عظیمالشأن ... بعثت الهی یافت وبا حضور همهجانبه در هر عرصهای که نیاز بود، چشمان دنیا را به افتخارآفرینیهای خود خیره کرد". او بعثت ملت ایران را مقدمه بعثت امت میداند که امروزه در حمایت افکار عمومی مسلمانان از دفاع مردم ایران وجلوههای شگفت آن در موسم حج مشهود است.
"با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملّت ایران وجبهه مقاومت، بعثت امّت اسلامی رقم خواهد خورد وبرائت از مشرکان از رَمی جمرات حج به صحنههای زندگی فردی، اجتماعی وسیاسی مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسرّی خواهد یافت".
۱۰.نظم جدید
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر نش مقاومت در تعیین سرنوشت جهان، نظم نوینی را ترسیم میکند که برساخته بعثت امت ونه اراده مستکبران است."امّت اسلامی وملّتهای منطقه، ظرفیتها ومنافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید وهندسه آینده منطقه وجهان را شکل خواهد داد". ایشان راهکار تحقق عزت مسلمین را در تعاون اسلامی ودوری از نفوذ قدرتهای عالم میداند: "اینجانب با صدق وخلوص، همه کشورها ودولتهای اسلامی را به دوستی وتعاون به خیر ونیکی دعوت میکنم تا با همکاری یکدیگر در راه پیشرفت امّت اسلامی وحلّ مسائل دنیای اسلام قدم برداریم. آنچه در این زمینه مسلّم است، عقربه زمان به عقب برنمیگردد وملّتها وسرزمینهای منطقه، دیگر سپر پایگاههای امریکایی نخواهند بود".
ایشان در نطم نوین، افول قدرتهای بزرگ را پیشبینی میکند: "امریکا علاوه بر آنکه دیگر نقطه امنی برای شرارت واستقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله میگیرد. رژیم متزلزل صهیونی وغدّهی سرطانی اسرائیل نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده وبه فضل الهی ومطابق با سخن قاطع وآیندهنگر ده سال قبل رهبر عظیمالشأن شهید قدسالله نفسه الزّکیّه، بیست وپنج سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید، انشاءالله".
رهبر انقلاب بر آن است که نظم آینده جهان "متعلّق به امّت اسلامی وتمدن نوین اسلامی است وهر یک از ما میتوانیم به اندازه همّت، ظرفیت ومسئولیت خود در تحقّق این آینده ونزدیکتر شدن به آن ایفای نقش کنیم".
۱۱.برائت، ارجاع مقاومت به معنویت وعبودیت
پیوند میان برائت از مشرکین ومقاومت علیه کفار از مبانی اندیشه وفقه سیاسی اسلام است ودر پیام رهبری برای حجاج بیتالله الحرام، بهویژه در شرایط کنونی بدان تاکید شده است وفریضهای فرازمانی وفرامکانی معرفی شده است.
در این پیام آمده است که "امسال مسئله برائت از مشرکان اهمیتی مضاعف دارد وعمق وگستره برائت از امریکا و رژیم صهیونی، فراتر از آئین برائت در موسم و میقات حج بوده و در نقاط مختلف ایران وجهان وپس از این ایّام مبارک، مرگ بر امریکا ومرگ بر اسرائیل، شعار رایج امّت اسلامی و مظلومان عالم خصوصاً جوانان خواهد بود."
۱۲.بازگشت به حج
تاکید مجدد رهبر انقلاب بر بعضی منافع حج ودعای پایانی پیام از نکات جالب این پیام است که در آن آمده است: "زائران وحجگزاران ایرانی در حجّ امسال نقش مؤثر وبرجستهای در روایت فتح جنگ تحمیلی سوم برای سایر برادران وخواهران مسلمان خود وامیدوار ساختن آنها به آیندهای روشن دارند. از همه حجّاج عزیز میخواهم به دعا برای تعجیل در فرج منجی بشریّت عجلاللهتعالیفرجه اهتمام ورزیده وبرای وحدت امّت اسلامی، آزادی فلسطین ومسجدالاقصی، رفع گرفتاریهای بزرگ مسلمین ورسیدن به ظفر نهایی مقابل استکبار جهانی دعا کنند واینجانب را نیز مشمول دعای خیر خود نمایند" که همه اینها خود از منافع حج است.
پایان. دعا ونیایش
همانگونه که پیام با لبیک آغاز میشود، با دعا پایان مییابد؛ دعا برای:
-رأفت به همه امّت اسلامی، توفیق حج مقبول، روشنی دلها از انوار معرفت وبصیرت، تقویت عزم واراده برای حرکت در مسیر اصلاح حال امّت وظفر نهایی بر دشمنان اسلام
-فضل و رحمت واسعه الهی بر ارواح مطهّر شهدای راه خدا خصوصاً شهیدان جبهه مقاومت ودر رأس آنان رهبر عظیمالشأن شهید اعلیالله مقامه الشریف، نصیب وافر روح ملکوتی او از حجّ حاجیان وعبادت عبادتگران وسعی تلاشگرانی که مشمول هدایت وراهبری قائد امّت بودهاند، ویاری ملّت ایران وامّت اسلامی در استمرار راه وهدف او.
-برترین صلوات وتحیّات خود بر سرور ومولایمان بر مهدی منتظر وشمول ادعیّه زاکیّه ومستجاب آن حضرت بر همه ما وامّت اسلامی ومنوّر و مزیّن شدن عالم به قدوم مبارکش طبق وعده الهی که قلبهای ما مالامال از اطمینان به آن وعده محتوم است.
«وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمنوا مِنکُم وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فیالارضِ کَما استَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دینَهُمُ اَلَّذِی ارتَضی لَهُم وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمنا».
کوتاه سخن آنکه پیام ولی امر مسلمین برای حجاج بیتالله الحرام، مظهر تام وکامل اهتمام به منافع حج بود که حجاج وامت اسلامی باید شاهد آن باشند.
...........
پایان پیام
نظر شما