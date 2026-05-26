به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از رهگیری یک فروند پهپاد MQ۹، یک فروند پهپاد RQ۴ و جنگنده متجاوز F۳۵ خبر داد و با هشدار نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا تاکید کرد: حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می‌داند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در اطلاعیه اعلام کرد: ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیج فارس در ادامه ماجراجویی‌های مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه وارد حریم هوایی ایران شد و یگان‌های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش های اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ۹ را شناسایی و ساقط کرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین با شلیک به یک فروند پهپاد RQ۴ و جنگنده متجاوز F۳۵ آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هشدار نسبت به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا، حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی دانست.

