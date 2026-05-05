به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین و نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری با ابراز خرسندی از توضیحات ارائه‌شده، فرمودند: آگاهی دقیق از شرایط کشور و شناخت توأمان مشکلات و راهکارها نشانه‌ای از نگاه جامع و مسئولانه است.

معظم له با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌های اخیر، تصریح کردند: افزایش قیمت‌ها، فشار قابل توجهی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.

ایشان با بیان اینکه دولت از این وضعیت آگاهی دارد، افزودند: ما قدردان زحمات دولت محترم در این ایام سخت خصوصاً در جهت تدارک مایحتاج مردم هستیم، اما در برخی موارد اقدام کافی در کنترل قیمت ها صورت نگرفته در حالی که امکانات و ابزارهای لازم در اختیار دولت محترم است که می تواند با وضع قوانین مشخص و کنترل بازار، افزایش‌های غیرمتعارف را مدیریت کند.

معظم له مشکلات اشتغال، مسکن، هزینه‌های بالای ازدواج و فراهم نبودن امکانات اولیه را از مهم‌ترین موانع پیش ‌روی جوانان برشمرده و تأکید کردند: لازم است برنامه‌ریزی جامع و عملی برای رفع این موانع صورت گیرد. تسهیل ازدواج علاوه بر حل بخشی از مشکلات اجتماعی و اخلاقی، در افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده نیز نقش مؤثری دارد.

ایشان همچنین بر نقش مهم رهبری در حل مشکلات کشور تأکید کرده و فرمودند: باید با توجه به ظرفیت‌ها و اختیارات موجود و با بسیج همه قوا و ارکان، خصوصاً قوه قضاییه، دولت را در اجرای اقدامات مؤثرتر یاری کرد.

آیت اللّه مکارم شیرازی با قدردانی از حضور پرشور مردم در صحنه در این مقطع مهم تاریخی فرمودند: این حضور آثار و برکات فراوانی داشته و نقشه های دشمنان را باطل نموده است، اما لازم است با توجه به مشکلات اقتصادی کشور همه اقشار مردم از کارگر و کارفرما و تولید کننده و کاسب و مصرف کننده دست در دست هم در عرصه اقتصادی با رعایت انصاف، مانع سوء استفاده بدخواهان شوند.

معظم له با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف نظام، اظهار داشتند: جمهوری اسلامی بر دو پایه «جمهوریت» و «اسلامیت» استوار است؛ این دو اصل باید در تمامی سطوح و بخش های جامعه، مورد توجه قرار گیرد و نباید نسبت به هنجارهای اخلاقی و وضعیت فرهنگی بی تفاوت بود.

ایشان بر ضرورت استمرار دعا و استغاثه تأکید کرده و فرمودند: بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی، خصوصا توجه و توسل به ذیل عنایات حضرت ولی عصر (ارواحناه فداه) در بهبود شرایط قطعاً مؤثر خواهد بود. ان شاء اللّه.

آیت اللّه مکارم شیرازی در پایان، ضمن دعا برای توفیق مسئولان، فرمودند: امید است دولت در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی، اقدامات جدی‌تری انجام داده و با افزایش هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف، روند حل مشکلات شتاب گیرد.

