به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور تروریست آمریکا در مواجهه با هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از تهدید خود عقبنشینی کرد.
ترامپ بامداد چهارشنبه با طرح ادعاهای موهوم مانند گذشته، از توقف طرح نظامی در تنگه هرمز برای برای اسکورت کشتیها، آن هم فقط یک روز پس از شروع این طرح، خبر داد.
وی این عقبنشینی را، اینگونه در صفحات خود در شبکههای اجتماعی مطرح کرد: «با توجه به درخواست پاکستان و دیگر کشورها، موفقیت نظامی چشمگیری که در کارزار نظامی علیه کشور ایران داشتیم و این واقعیت که پیشرفت بزرگی به سمت یک توافق کامل و نهایی با نمایندگان ایران حاصل شده، ما بهشکل دوجانبه توافق کردیم همزمان که محاصره [ایران] با قدرت سرجای خود میماند، پروژه آزادی (حرکت کشتیها از طریق تنگه هرمز) برای مدت کوتاهی متوقف شود تا ببینم بالاخره میشود توافق را نهایی و امضا کرد یا خیر».
شامگاه یکشنبه بود که ترامپ از پروژه جدید خود تحت عنوان پروژه آزادی در تنگه هرمز خبر داده و مدعی شد که آمریکا عملیاتی نظامی را برای خروج کشتیهای تجاری که در خلیج فارس گرفتار شدهاند آغاز خواهد کرد.
کاخ سفید ادعا میکند که عملیات جدید آمریکا در تنگه هرمز موسوم به «پروژه آزادی» با عملیات نظامیای که روز ۱۰ اسفند در ایران آغاز شده تفاوت دارد و دو عملیات جداگانه محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران صراحتا هشدار داده است که در صورت نزدیکشدن کشتیهای نظامی هر کشوری به تنگه هرمز یا تلاش شناورهای غیرنظامی برای عبور از مسیری غیر از مسیر تعیینشده توسط تهران، آنها را هدف قرار خواهد داد.
