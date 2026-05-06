به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشاء، سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت به ایراد سخنرانی پرداخت.
کارشناس احکام حرم مطهر با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) که حفظ نظام اسلامی را از اعظم فرائض و از اهم واجبات دانسته است، اظهار داشت: یکی از مهمترین واجبات در زمان جنگ، حفظ نظام اسلامی است.
محمدی در ادامه به بیان احکام مرتبط با جنگ روانی پرداخت و تصریح کرد: بخش مهمی از جنگ امروز، جنگ روانی است. مواردی در فقه داریم که حرام و از گناهان کبیره شمرده شده است؛ از جمله تحقیر خودیها، آیه یأس خواندن، خالیکردن جبهه خودی، بیارزش نشاندادن یا مسخرهکردن توان داخلی.
وی افزود: بزرگنمایی دشمن با پخش شایعات و ایجاد دلهره برای مردم نیز حرام است. باید مواظب باشیم در صحبتها، موضعگیریها و تحلیلهای خود، عملاً سرباز دشمن نباشیم.
کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: دشمن آمریکا سالیانه میلیاردها دلار هزینه میکند تا به ما القا کند که ما نمیتوانیم و آنها ابرقدرت هستند، درحالیکه ما ابرقدرت هستیم و در همه موارد حتی در مسائل اقتصادی نیز قطعاً میتوانیم.
حجتالاسلام محمدی در پایان با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره حضور در خیابانها و میادین، حضور در میدان را از جمله مهمترین وظایف در عصر غیبت دانست.
