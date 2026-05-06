اموال ۴۰ نفر از خائنان به وطن در استان همدان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای گذشته با دستور مقام قضایی اموال ۴۰ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان همدان به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیبدیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
اولویت هزینهکرد اموال توقیف شده به نفع مردم برای بازسازی بیمارستانها، مراکز علمی، مدارس، پژوهشگاهها و مراکز خدمات عمومی است.
پیش از این نیز با دستور مقام قضایی اموال مهرداد ماهر که نقش موثری در شبکه همکاران دشمن و خیانت به وطن در استان همدان داشته، به نفع ملت توقیف و ضبط شد.
از این فرد یک آپارتمان با قیمت حدودی ۳۵ میلیارد تومان در بهترین نقطه استان همدان یک دستگاه خودرو و حدود ۵ میلیارد تومان وجه نقد در حساب بانکی شناسایی و توقیف شده است.
براساس این گزارش، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینهی مادی خیانت به ثبات کشور، از محل داراییهای خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.
برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از نقل و انتقال اموال افراد خائن به ملت در خارج از کشور، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین پیشتر در این رابطه گفته است: بر اساس بخشنامه صادره سازمان ثبت خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامههای صادره از کنسولگریهای کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.
...................................
پایان پیام/ 167
نظر شما