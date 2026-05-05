حذف واژه «ملی» از ادارات دولتی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پی صدور فرمان جدید ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، واژه «ملی» از نام شماری از نهادهای دولتی افغانستان حذف و نام «رادیو تلویزیون ملی» نیز به «رادیو شریعت» تغییر می‌یابد؛ تصمیمی که به‌عنوان بخشی از سیاست تازه طالبان در حوزه ساختار اداری و رسانه‌ای این گروه معرفی شده است.

بر اساس این فرمان، نهادهایی چون «پلیس ملی» به «شرطه» و «رادیو تلویزیون ملی» به «رادیو شریعت» تغییر نام می‌دهند.

پیش از این نیز نام برخی پادگان‌ها و مراکز نظامی به نام‌های عربی تغییر یافته بود.

طبق اطلاعات منتشرشده، رهبر طالبان دستور داده است که واژه «ملی» از نام رسمی ادارات حذف و به‌جای آن از واژه «عمومی» استفاده شود.

بر این اساس، «اداره ملی احصائیه و معلومات» به «اداره عمومی احصائیه و معلومات» و «اداره ملی امتحانات» به «اداره عمومی امتحانات» تغییر نام داده‌اند.

در متنی که یک هفته پیش به‌طور رسمی صادر و به رادیو تلویزیون ملی ابلاغ شده، از این نهاد خواسته شده تا فرمان مذکور را به سایر ادارات منتقل کند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست محدودسازی رسانه‌های تصویری و ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده عنوان می‌شود.

«صدای شریعت» نام رادیویی است که طالبان در دوره اول حاکمیت خود از آن استفاده می‌کردند.

در آن زمان، تقریباً هیچ رسانه دیگری جز «صدای شریعت» در افغانستان فعال نبود.

به باور منتقدان، طالبان در تلاش‌اند بار دیگر فعالیت رسانه‌های تصویری را در افغانستان محدود کرده و زمینه را برای یک‌صدایی رسانه‌ای فراهم کنند.

این منتقدان می‌گویند طالبان قصد دارند تلویزیون ملی را در مرکز و استان‌ها به ایستگاه‌های رادیویی تبدیل کرده و رسانه‌های تصویری را به طور کامل متوقف کنند؛ طرحی که همزمان با ممنوعیت انتشار تصاویر در استان‌های قندهار، هلمند، ارزگان و زابل در حال اجرا است.

برخی کارمندان تلویزیون ملی نیز پیش‌تر گفته بودند که یوسف احمدی، رئیس این رسانه، در نشستی داخلی اعلام کرده است رهبر طالبان دستور توقف نشرات تصویری را صادر کرده و این فشارها ابتدا بر تلویزیون ملی اعمال خواهد شد و سپس سایر رسانه‌های تصویری را در بر خواهد گرفت.

این اقدام با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی و میان تحلیل‌گران روبه‌رو شده است. مجیب‌الرحمان رحیمی، از منتقدان طالبان، با اشاره به این‌که به باور او این گروه مشروعیت ملی ندارد، گفته است: «نهادهایی که ملی نیستند و به قول طالبان “امارتی” اند، چرا باید ملی خوانده شوند؟» او وضعیت کنونی را «اشغال بدوی‌های بیگانه بدون آداب کشورداری» توصیف کرده است.

در کنار این مواضع، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با لحن طنزآمیز و انتقادی به این تصمیم واکنش نشان داده‌اند.

یکی از کاربران نوشته است: «از امروز آب را ماء می‌گوییم، سرک را طریق، نان را خبز، دروازه را باب، شهر را مدینه و خانه را بیت… حیف زبان‌های ملی ما، به زودی اثری از ادبیات و علم در سرزمین ما نمی‌ماند.»

جمشید یما امیری، فعال فرهنگی، نیز با طرح این پرسش که «آیا اداره و نهاد ملی در افغانستان مانده است؟» نسبت به حذف واژه «ملی» از ساختار اداری انتقاد کرده است.

طالبان این مجموعه تصمیمات را بخشی از سیاست رسانه‌ای و اداری جدید خود عنوان می‌کنند؛ سیاستی که بر تقویت رسانه‌های صوتی، محدودسازی تصاویر و کاهش استفاده از نمادهای مرتبط با هویت ملی متمرکز است.

بر اساس این رویکرد، نه تنها واژه «ملی» از نام بسیاری از ادارات دولتی حذف می‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین رسانه‌های تصویری کشور نیز به ایستگاه رادیویی‌ای با نام «صدای شریعت» تبدیل خواهد شد.

در مقابل، احمدبلال یاسر، از حامیان طالبان، این تصمیم را «ستودنی» دانسته و اظهار کرده است که «مفکوره ملی‌گرایی» موجب جدایی امت اسلامی و زمینه‌ساز ظلم بر مسلمانان شده است.

