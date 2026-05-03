به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه مدعی شد که ایران در چارچوب یک پیشنهاد جدید، مهلتی یکماهه به ایالات متحده داده است تا درباره توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی و خاتمه دائمی جنگ در ایران و لبنان به نتیجه برسند.
بر اساس این گزارش، تهران روز پنجشنبه یک طرح بازنگریشده ۱۴بندی را به واشنگتن ارائه کرده که در آن جدول زمانی فشردهای برای دستیابی به توافقی جامع در زمینه دسترسی دریایی، رفع محاصره بنادر ایران و برقراری آتشبس پایدار در دو جبهه ایران و لبنان تعیین شده است.
منابع مطلع از جزئیات این پیشنهاد تأکید کردهاند که این چارچوب، دستیابی به توافق اولیه را پیششرط ورود به مرحله دوم میداند؛ مرحلهای که شامل یک ماه مذاکرات تکمیلی با تمرکز بر برنامه هستهای ایران خواهد بود.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که آن را بررسی خواهد کرد. وی روز شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: «در حال بررسی آن هستم و بعداً نظر خود را اعلام میکنم.» او همچنین افزود که جزئیات دقیق متن توافق در حال ارائه به وی است.
با این حال، ترامپ ساعاتی بعد در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» لحن تندتری اتخاذ کرد و اعلام کرد که «به سختی میتوان تصور کرد این پیشنهاد قابل قبول باشد» و در ادامه گزافیگوییاش گفت ایران هنوز «بهای کافی» برای اقدامات خود نپرداخته است. وی همچنین احتمال صدور دستور حملات جدید را رد نکرد.
