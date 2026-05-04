به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس، وضعیت منطقه را زیر نظر دارد و در حالت آماده‌باش کامل، قرار گرفته است.

این موضوع در بیانیه‌ای که یک سخنگوی ارتش اسرائیل(که نامش فاش نشد) به نمایندگی از یک منبع نظامی این رژیم برای رسانه‌های عبری منتشر کرد، آمده است.

اسرائیل در وضعیت آماده‌باش

ارتش اسرائیل اعلام کرد: ما وضعیت را زیر نظر داریم و در پی تشدید تنش‌ها در خلیج فارس در حالت آماده‌باش کامل هستیم.

همچنین افزود: تأکید می‌کنیم که هیچ تغییری در دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل، ایجاد نشده است.

در ادامه آمده است: سامانه‌های پدافند هوایی و توانمندی‌های تهاجمی ما در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و از زمان اعلام آتش‌بس تغییری نکرده‌اند.

ارتش اسرائیل در پایان اعلام کرد: هرگونه تغییر در دستورالعمل‌ها را به اطلاع خواهیم رساند.

در همین راستا، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم در طول روز دوشنبه، سلسله‌ای از مشورت‌های امنیتی برگزار کرده است.

این رسانه به نقل از منابع امنیتی اسرائیل نوشت: ما برای فروپاشی آتش‌بس آماده می‌شویم و آمادگی فوری برای پاسخ به هرگونه حمله ایرانی وجود دارد. عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز که از بعدازظهر دوشنبه آغاز شده، به‌طور کامل با اسرائیل هماهنگ شده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که به دلیل تحولات منطقه، جلسه شهادت نتانیاهو در دادگاه پرونده‌های فساد که قرار بود سه‌شنبه برگزار شود، لغو شده است.

همچنین اعلام شد که نشست کابینه امنیتی-سیاسی اسرائیل (کابینت) شامگاه چهارشنبه برگزار خواهد شد.

اسرائیل در انتظار چراغ سبز آمریکا

روزنامه معاریو به نقل از منابع امنیتی اسرائیل اعلام کرد: ارتش اسرائیل برآورد می‌کند که تنش نظامی در حال حاضر محدود و منطقه‌ای است و ایران در این مرحله تمایلی به اقدام مستقیم علیه اسرائیل نشان نمی‌دهد.

با این حال، این منبع افزود: ارتش اسرائیل ریسک نمی‌کند و بخش اطلاعات نظامی (امان) تحولات اخیر را به‌دقت زیر نظر دارد.

وی ادامه داد: ارتش اسرائیل در هماهنگی کامل با ارتش آمریکا برای پیگیری تحولات عمل می‌کند.

این روزنامه همچنین به نقل از مقام‌های بلندپایه اسرائیلی نوشت: ما برای هر سناریویی آماده هستیم. اگر ایران به اسرائیل حمله کند، بهای سنگینی خواهد پرداخت. در حال حاضر، اسرائیل معتقد است که ایران تلاش دارد بحران را به منطقه خلیج فارس محدود کند.

در همین حال، یک مقام اسرائیلی به شبکه ۱۴ این رژیم گفت: ما آماده بازگشت فوری به جنگ با ایران هستیم و منتظر چراغ سبز آمریکایی‌ها هستیم.

با ورود به شصت‌وششمین روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از آغاز عملیاتی برای آزادسازی حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. در مقابل، نیروهای مسلح ایران هشدار دادند که هر نیروی خارجی که به این تنگه نزدیک شود، هدف حمله قرار خواهد گرفت.

