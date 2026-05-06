به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا تهرانی، مسئول کارگروه ورزش حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به آغاز شمارش معکوس رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌ها این سه کشور به‌صورت مشترک میزبان این دوره از مسابقات هستند و تیم ملی فوتبال ایران نیز با درخششی چشمگیر، صعودی سریع به این رقابت‌ها داشته است.

وی افزود: تیم ملی کشورمان باید در گروه G مرحله مقدماتی به مصاف تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند برود؛ در حالی که فیفا تمامی بازی‌های تیم ملی ایران را در خاک آمریکا برنامه‌ریزی کرده و این موضوع شرایطی بغرنج برای تیم ملی ایجاد کرده است.

تهرانی با انتقاد از عملکرد فیفا تصریح کرد: این نهاد بین‌المللی که به‌ظاهر مستقل است، همواره شعار «فوتبال بدون سیاست» را مطرح می‌کند، اما در قبال مداخلات سیاسی و تجاوزات دولت آمریکا و رژیم صهیونی به خاک کشورهای عضو فیفا، منفعلانه عمل کرده و سکوت اختیار می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات فیفا، کشور میزبان موظف به ارائه خدمات کامل رفاهی، کنسولی و امنیتی به همه تیم‌هاست، اما گزارش‌هایی به دست ما رسیده که آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران به این تعهدات پایبند نبوده و عملکرد مناسبی نداشته است.

مسئول کارگروه ورزش حزب مؤتلفه اسلامی ادامه داد: پس از برافراشته شدن پرچم تیم‌های شرکت‌کننده، آمریکا در اقدامی ناجوانمردانه پرچم ایران را برداشته و پرچم ایتالیا را جایگزین آن کرده است. در ادامه، رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد داده تیم ملی ایتالیا به جای ایران در این مسابقات شرکت کند که این پیشنهاد با واکنش منفی مقامات ایتالیایی مواجه و شرم‌آور توصیف شده است. فیفا با تأخیر در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کرده و پرچم ایران مجدداً در محل خود نصب شده است.

تهرانی تأکید کرد: به این ترتیب، جام جهانی که باید نماد اتحاد ملت‌ها باشد، برای ایران به صحنه تقابل سیاسی تبدیل شده است. این فضا حتی به دیدارهای دوستانه تیم ملی نیز سرایت کرده و قرار بود ایران با تیم‌های مقدونیه شمالی و آنگولا بازی تدارکاتی برگزار کند، اما این دو کشور تحت فشارهای سیاسی و هشدارهای امنیتی آمریکا از برگزاری مسابقه با ایران خودداری کرده‌اند.

وی اظهار داشت: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ناامن بودن این کشور برای ایرانیان، فضای سنگینی ایجاد کرده و تیم ملی در شرایطی باید با حریفان قدرتمند در آمریکا رقابت کند که ضدانقلاب، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها نیز با پشتیبانی آمریکا در ورزشگاه‌ها حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنند با شعارها و فضاسازی‌های سیاسی، فشار روانی مضاعفی بر بازیکنان وارد کنند.

تهرانی در ادامه با اشاره جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: دولت آمریکا نشان داده که به قواعد و قوانین بین‌المللی پایبند نیست و احتمال ایجاد جنگ روانی و اقدامات آزاردهنده علیه تیم ملی ایران در زمان حضور در آمریکا وجود دارد. در چنین شرایطی، بازیکنان جوان تیم ملی که باید با تمرکز بر مسائل فنی وارد مسابقات شوند، ممکن است با فشارهای ذهنی و روانی پیچیده‌ای مواجه شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که آیا حضور در چنین شرایطی با عزت نفس ملی سازگار است، به خسارات جنگی و حوادثی که علیه ایران رخ داده اشاره کرد و گفت: آمریکا عامل فجایعی از جمله حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب و شهادت ۱۶۸ کودک و معلم بوده است که بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته و با فجایعی مانند هیروشیما و حملات شیمیایی در ویتنام مقایسه شده است.

تهرانی در پایان تأکید کرد: مجموعه این شرایط، حضور تیم ملی ایران در خاک آمریکا را با چالش‌های جدی سیاسی، روانی و امنیتی مواجه کرده و نیازمند بررسی دقیق از منظر منافع و عزت ملی است.

