واکنش کاخ سفید به ماجرای ممانعت از صدور ویزا برای پنج بازیکن تیم ملی عراق

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ انتشار گزارشهایی درباره خودداری آمریکا از صدور ویزا برای پنج بازیکن تیم ملی عراق جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، واکنش گستردهای در رسانههای منطقه و جهان به دنبال داشت. شبکه عراقی NTV پیشتر گزارش کرده بود واشنگتن از صدور ویزا برای تعدادی از بازیکنان کلیدی تیم ملی عراق جلوگیری کرده است؛ خبری که با توجه به سابقه محدودیتهای ویزایی آمریکا علیه برخی چهرههای ورزشی و سیاسی منطقه، بازتاب زیادی پیدا کرد.
در پی افزایش واکنشها، وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه با ارسال بیانیهای به رسانه Front Office Sports این ادعا را رد کرد. کاخ سفید در این بیانیه تأکید کرد: «در حال حاضر هیچ مشکل شناختهشدهای که بازیکنان تیم ملی عراق را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد و این تیم همچنان در مسیر حضور در رقابتهای جام جهانی قرار دارد.»
این ماجرا در حالی مطرح شد که پیشتر نیز گزارشهایی درباره مشکلات صدور ویزا برای برخی اعضای فدراسیون فوتبال ایران، از جمله مهدی تاج، برای حضور در مراسم قرعهکشی منتشر شده بود؛ موضوعی که حساسیتها نسبت به سیاستکاری آمریکا در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش داده است.
گفتنی است بحث صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان هم این روزها یکی از مهمترین تیترهای خبری است؛ سخنگوی فدراسیون فوتبال علوی در تازهترین اظهارات خود هشدار داد ممکن است با مشکل عدم صدور ویزا مواجه شویم.
