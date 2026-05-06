به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر در مناطق الاحساء و قطیف، اقدام به اجرای موجی از یورش‌ها و بازداشت‌ها کرده‌اند که گروه‌های مختلف اجتماعی و حرفه‌ای را دربر گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده ، این اقدامات شامل بازداشت افراد مختلفی از جمله زندانیان سابق، فعالان اجتماعی، کارکنان بخش انرژی و همچنین چهره‌های دینی بوده است.

طبق این گزارش، روحانیون بیشترین آسیب را از این اقدامات دیده‌اند؛ به‌طوری‌که علاوه بر محدودیت‌های سفر، بازداشت‌هایی نیز در میان آنان صورت گرفته و دست‌کم ۸ روحانی بازداشت شده‌اند. همچنین تعداد نامشخصی از فعالان حوزه دینی نیز تحت تأثیر این اقدامات قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که هیچ آمار رسمی از سوی مقامات سعودی درباره تعداد بازداشت‌شدگان یا افراد ممنوع‌الخروج منتشر نشده است. در همین حال، برخی ناظران معتقدند ماهیت این اقدامات ممکن است ابعاد طایفه‌ای داشته باشد؛ موضوعی که در نبود اطلاعات رسمی، بر ابهامات و بحث‌ها پیرامون این پرونده افزوده است.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

