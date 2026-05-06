به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید مرتضی کشمیری نماینده آیت الله العظمی سیستانی در اروپا، سنگ بنای آرامستان «وادی الحسین(ع)» را در منطقه ساری در جنوب لندن قرار داد.

وی در این مراسم اظهار داشت: افتتاح این آرامستان اسلامی تنها یک آیین عبادی نیست، بلکه تجلی معنایی عمیق از تعلق، هویت و آمادگی برای دیدار با خداوند متعال است.

آیت الله کشمیری افزود: ضرورت ایجاد چنین پروژه‌ای در این منطقه وجود داشت، زیرا جمعیت قابل توجهی از مؤمنان در آن سکونت دارند. از این رو برخی خیرین اقدام به خرید زمینی بزرگ در مجموعه‌ای از آرامستان‌های چندمذهبی و چنددینی کردند تا این آرامستان اسلامی نیز بخشی از مجموعه آرامستان‌های پایتخت لندن باشد؛ به‌ویژه با توجه به افزایش تعداد درگذشتگان پس از همه‌گیری کرونا که منجر به فوت صدها نفر شد.

در مراسم کلنگ‌زنی، جمعی از اعضای جامعه مسلمانان نیز حضور داشتند و نماز ظهر و عصر اقامه شد. همچنین آیت‌الله کشمیری سخنانی درباره فلسفه مرگ و حتمی بودن آن برای همه انسان‌ها ایراد کرد.



