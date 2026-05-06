بازخوانی زندگی و بازداشت معن عبدالحق؛ هنرمند سوری و منتقد سرسخت اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معن عبدالحق، هنرمند مطرح سوری، از جمله چهره‌هایی است که به‌دلیل مواضع صریح خود در مخالفت با هرگونه شکل از عادی‌سازی روابط با اسرائیل مورد توجه قرار گرفته است. او که ریشه‌های خانوادگی‌اش پیوندهایی میان لبنان و سوریه را نشان می‌دهد، طی سال‌های فعالیت هنری همواره بر نقش هنر در بیان مقاومت تأکید داشت.

روایت‌های رسانه‌های عربی مخالف او را گاه به مواضع سیاسی تند متهم می‌کردند، اما نزدیکان عبدالحق تأکید دارند که او بدون وابستگی به جریان‌های سیاسی، در چارچوب دیدگاه‌های شخصی و هنری خود عمل می‌کرد. شخصیت او در فضای هنری سوریه نماد هنرمندی دانسته می‌شد که از پذیرش هرگونه مشارکت در فعالیت‌هایی که رنگ عادی‌سازی به خود می‌گرفت، پرهیز می‌کرد.

عبدالحق طی دو دهه گذشته در بسیاری از برنامه‌ها و رویدادهای هنری مرتبط با مقاومت در غزه و جنوب لبنان حضور داشته و در کنار گروهی از هنرمندان عرب مخالف عادی‌سازی فعالیت کرده است. او همچنین بارها نسبت به حضور برخی چهره‌های هنری حامی جریان‌های مورد انتقاد در دمشق واکنش نشان داده بود.

منابع رسانه‌ای منطقه‌ای گزارش داده‌اند که معن عبدالحق به‌تازگی بازداشت شده است؛ خبری که واکنش‌های گسترده‌ای در فضای فرهنگی سوریه ایجاد کرده است. برخی فعالان این بازداشت را نماد فشار بر صداهای منتقد می‌دانند و خواستار آزادی او شده‌اند. آنان می‌گویند صدای عبدالحق بخشی از جریان هنری منتقد و مقاوم در سوریه است که سال‌ها بر استقلال فرهنگی تأکید کرده است.

