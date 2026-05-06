پیشرفت علمی در گرو خودباوری، امید و حرکت جهادی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مجازی مسئولان، مدیران و معلمان مؤسسه قرآنی فرهنگی بیتالاحزان حضرت زهرا (س) به مناسبت هفته معلم، با حضور ۱۷۰ نفر از مسئولان، مدیران و مربیان شعب «روزانه»، «شبانهروزی یکساله»، «تابستانه» و «مدارس حفظ همراه با تحصیل» مؤسسه برگزار شد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگوی وبیناری با معلمان، پرداختن به موضوع تعلیم و تعلم را توفیقی ارزشمند از جانب خداوند دانست و گفت: رشد و پیشرفت علمی در گرو سه مؤلفه خودباوری، امید به موفقیت و حرکت جهادی است. اگر این سه اصل رعایت شود، میتوانیم قلههای علم و دانش را فتح کنیم.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمایز قائل شدن میان علم مفید و علم مضر بیان کرد: علمی مفید است که مایه سعادت و نجات بشر شود. علمی که در غرب رواج یافته، منهای دین و اخلاق است و همین امر موجب بدبختیهای فراوان دنیای غرب شده است. از میان علوم رایج، علوم و آشنایی با قرآن، به دلیل ارتباط با معرفت الهی و مسیر انبیاء، از ارزش و اعتبار بیبدیلی برخوردار است.
وی با قدردانی از زحمات مدیرمسئول و کادر اجرایی مؤسسه بیتالاحزان افزود: کسانی که همچون حجتالاسلام شاهسونی سفره قرآن را پهن کردهاند، کارشان غیرقابل توصیف است. خوشا به حال شما، خانوادههایتان و مدیرانی که در مسیر مهجوریتزدایی از قرآن گام برمیدارند و در اعتلای پرچم قرآن و عترت تلاش میکنند.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا شاهسونی مدیر مسئول مؤسسه بیتالاحزان با ارائه گزارشی از روند فعالیت شعب گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم، تمام شعب بیتالاحزان فعال هستند. فعالیت اکثر آنها بهصورت حضوری و در مناطقی که امکانپذیر نبوده، بهصورت مجازی یا ترکیبی برگزار میشود.
وی با اشاره به طرح «حافظشو» (طراحی شده از سوی وزارت ارشاد جهت سنجش محفوظات در قالب بازی و سرگرمی) اظهار کرد: سال گذشته قریب به پنج هزار نفرجزء در طرح حافظشو و آزمونهای عمومی سازمان تبلیغات اسلامی از سوی مؤسسه ما شرکت کردند، هر چند روند رو به رشد آن به دلیل شرایط جنگی کاهش یافت.
مدیر مسئول مؤسسه بیتالاحزان با تأکید بر لزوم شکرگزاری نعمت معلمی قرآن افزود: مشکلات مالی زیاد است، اما نباید ما را مأیوس کند. هماکنون جامعه بیش از پیش به فعالیتهای قرآنی نیاز دارد. در شرایط کنونی کشور باید به قرآن پناه ببریم و در ترویج آن سهیم باشیم.
شاهسونی با یادآوری کلام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه فرصتهایی در دل تهدیدهاست که در خود فرصتها وجود ندارد، تصریح کرد: اکنون که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بسیاری از برنامهها تعطیل شدهاند، باید ابتکارات و فعالیتهای جدیدی ارائه کنیم. خوشبختانه شاهد بودیم که بسیاری از عزیزان در راهپیماییها، موکبها و تجمعات مردمی فعالیت قرآنی خوبی داشتند. بسیاری از مدیران، فعالیتهای مجازی را رشد داده و برخی دیگر فعالیتها را به روال عادی و حضوری بازگرداندند که امیدواریم سایر شعب نیز از این فضا به نحو احسن استفاده کنند.
