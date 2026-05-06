مجلس اعلای اسلامی عراق از اختصاص ۱۳ وزارتخانه به شیعیان خبر داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علی الدفاعی» سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق به روداو گفت: با توجه به اینکه چارچوب هماهنگی شیعیان ۱۸۹ کرسی در اختیار دارد به ۱۳ وزارتخانه دست خواهد یافت. اما اهل تسنن با ۷۶ کرسی به پنج یا شش وزارتخانه و کردها نیز چهار پست وزارتی و اقلیتها یک پست وزارتی خواهند داشت.
مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد مذاکرات اخیر اشاره دارد به اینکه وزارتخانههای خارجه، بازسازی و مسکن، دادگستری و محیط زیست متعلق به کردهاست اما هنوز همه چیز قطعی نشده است.
پیش از این «حیدر الاسدی» عضو ائتلاف العزم اعلام کرد سهمیه اهل تسنن در دولت ۶ پست وزارتی است. سهمیه ائتلاف العزم یک وزارتخانه اصلی و یکی از وزارتخانهها مثل تجارت، برنامهریزی، صنعت و فرهنگ است.
وی گفت توزیع منصبها به شکل زیر است:
-ائتلاف العزم: پست معاون نخست وزیر و دو وزارتخانه که ممکن است یکی از آنها وزارت برنامه ریزی است.
-حزب تقدم: وزارت صنعت.
-ائتلاف الحسم و الجماهیر: وزارت دفاع.
-ائتلاف السیاده: وزارت تجارت.
