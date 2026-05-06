  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

مجلس اعلای اسلامی عراق از اختصاص ۱۳ وزارتخانه به شیعیان خبر داد

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
کد مطلب: 1810789
مجلس اعلای اسلامی عراق از اختصاص ۱۳ وزارتخانه به شیعیان خبر داد

مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد گروه‌های شیعه در دولت جدید به ۱۳ وزارتخانه دست خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی الدفاعی» سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق به روداو گفت: با توجه به اینکه چارچوب هماهنگی شیعیان ۱۸۹ کرسی در اختیار دارد به ۱۳ وزارتخانه دست خواهد یافت. اما اهل تسنن با ۷۶ کرسی به پنج یا شش وزارتخانه و کردها نیز چهار پست وزارتی و اقلیت‌ها یک پست وزارتی خواهند داشت.

مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد مذاکرات اخیر اشاره دارد به اینکه وزارتخانه‌های خارجه، بازسازی و مسکن، دادگستری و محیط زیست متعلق به کردهاست اما هنوز همه چیز قطعی نشده است.

پیش از این «حیدر الاسدی» عضو ائتلاف العزم اعلام کرد سهمیه اهل تسنن در دولت ۶ پست وزارتی است. سهمیه ائتلاف العزم یک وزارتخانه اصلی و یکی از وزارتخانه‌ها مثل تجارت، برنامه‌ریزی، صنعت و فرهنگ است.

وی گفت توزیع منصب‌ها به شکل زیر است:

-ائتلاف العزم: پست معاون نخست وزیر و دو وزارتخانه که ممکن است یکی از آن‌ها وزارت برنامه ریزی است.

-حزب تقدم: وزارت صنعت.

-ائتلاف الحسم و الجماهیر: وزارت دفاع.

-ائتلاف السیاده: وزارت تجارت.

.....

پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha