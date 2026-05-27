شهباز شریف: پاکستان همیشه در کنار ایران خواهد ایستاد/ امیدواری به نهایی شدن توافق صلح با عزت برای ملت ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امروز (چهارشنبه) به مناسبت عید سعید قربان با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

سران دو کشور همسایه در طول این گفت‌وگوی گرم و صمیمانه که حدود سی دقیقه به طول انجامید، عید قربان را به یکدیگر، مردم دو کشور و همچنین امت اسلام تبریک گفتند.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران از نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به خاطر نقش مهم این کشور در تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه، عمیقاً تشکر کرد.

پزشکیان از سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز که در این تلاش‌های صلح مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

ابراز همبستگی پاکستان با ایران در بحران فعلی

شهباز شریف بار دیگر با رهبری و ملت ایران به خاطر از دست دادن جان‌های گرانبهای ایرانیان در بحران فعلی ابراز همبستگی کرد.

وی از سخنان برادرانه رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مورد تلاش‌های جاری دیپلماتیک پاکستان قدردانی و اظهار کرد که فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، بدون شک تلاش‌های خستگی‌ناپذیری برای برقراری صلح در منطقه انجام داده است.

نخست‌وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد که توافق صلح مطابق با عزت و افتخار برای ملت ایران به زودی نهایی شود، چرا که این امر به آزادسازی پتانسیل اقتصادی واقعی ایران کمک می‌کند و به نفع کل منطقه خواهد بود.

تأکید بر ایستادگی پاکستان در کنار ایران

وی تأکید کرد که پاکستان به عنوان یک کشور برادر و همسایه، همیشه در کنار ایران خواهد ایستاد و آینده‌ای عالی برای هر دو کشور، پس از برقراری صلح در منطقه در پیش است.

