به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم نیره سادات قاسمی‌زادیان رئیس اداره آموزشِ مرکز رشد و آموزش‌های آزاد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در گفتگو با واحد خبر گفت: کلید طلایی برنامه پیشرفت و ساختن ایرانی مقتدر و سرافزار، پیوسته در دستان پر قدرت معلمان، استادان و مربیان بوده و خواهد بود.

رئیس اداره آموزشِ مرکز رشد و آموزش‌های آزاد تصریح کرد: مرکز رشد و آموزش‌های آزاد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در هفته بزرگداشت مقام استاد، با ادای احترام به مقامِ استادان و معلمان شهید، به ویژه استاد مرتضی مطهری و شهدای سومین جنگ تحمیلی، بسته آموزشی «رویش ریشه‌های وطن» را برگزار می‌کند.

قاسمی زادیان افزود: این بسته که با رویکرد توان‌افزایی و مهارت‌افزایی استادان و ناظر به دو محور بهره‌برداری مطلوب از شیوه مجازی کلاس‌داری و گذری سالم از شرایط بحران طراحی شده است؛ با تخفیف صد درصدی به همه استادان و مربیان ایران زمین تقدیم خواهد شد.

وی گفت: ثبت‌نام این بسته از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ اردیبهشت به شیوه الکترونیک از طریق سامانه https://courses.jz.ac.ir/ انجام خواهد شد.

رئیس اداره آموزشِ مرکز رشد و آموزش‌های آزاد بیان داشت: علاقه‌مندان می‌توانند با عضویت در کانال این مرکز، به نشانی https://eitaa.com/ama_jz در جریان به روزترین برنامه‌های آموزشی باشند.

وی خاطرنشان کرد: آیدی مرکز رشد و آموزش‌های آزاد، @ama_center نیز همه روزه تا ساعت ۱۸، آماده راهنمایی و پاسخگویی به همه عزیزان است.

