دسترسی آسان، ازدواج سخت؛ معمای جامعه ما

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: زندگی اجتماعی امروز در بسیاری از قسمت ها از صورت یک زندگی طبیعی و صحیح بیرون رفته، که یک نمونه آن کاهش شدید ازدواج، و روی آوردن جوانان به زندگی غیر طبیعی «تجرّد» است.



کاهش ازدواج و توسعه تجرّد، قطع نظر از اثری که روی نسل بشر دارد، از نظر ایجاد یک نوع سیستم زندگی بدون احساس مسئولیّت و قطع پیوندهای اجتماعی، و بی تفاوتی در برابر رویدادهای اجتماعی که از آثار قطعی زندگی افراد مجرد است. یک فاجعه بزرگ برای جوامع بشری محسوب می گردد.



و اگر انحرافات اخلاقی را که از این رهگذر دامنگیر بسیاری از افراد مجرّد می شود به آن بیفزاییم اهمیّت این مشکل اجتماعی روشن تر خواهد شد.



اکنون به بررسی خود عوامل اصلی این پدیده خطرناک اجتماعی می پردازیم: بدون تردید این وضع نابسامان معلول یک یا دو علّت نیست ولی مسلّماً در میان عوامل اصلی چند عامل بیش از همه جلب توجّه می کند که یکی از آنها مسأله «توسعه ارتباط های نامشروع» است.



زیرا از یک طرف بر اثر سهولت این ارتباط ها، «زن» در نظر بسیاری از جوانان به صورت یک موجود مبتذل و کم ارزش، و حتی احیاناً «رایگان»! درآمده است که به آسانی می توان به او دست یافت.

و به این ترتیب آن ارزش و اهمیّت و شخصیّتی را که در سابق در اجتماع داشت که برای وصول به او فداکاری زیادی لازم بود به کلی از دست داده، و دیگر یک موجود گرانبها و رؤیایی که نظر جوانان را به خود جلب کند نیست!



برهنگی روزافزون زنان، در دنیای امروز به این ابتذال کمک کرده، و اگر در آغاز عامل زودگذری برای جلب توجّه نظر هوسبازان باشد، سرانجام به ابتذال و از ارزش افتادن زن منتهی می گردد، و این درست عکس آن چیز است که این گونه زنان انتظار آن را داشتند!



به همین دلیل آن عشق های پاک و مقدّس و آتشینی که در گذشته به وجود می آمد، و سرآغاز یک پیوند زناشویی محکم می شد. در اجتماعات امروزی اثری از آن نیست زیرا همیشه انسان نسبت به چیزی عشق آتشین پیدا می کند که به آسانی در دسترس او قرار نگیرد، و معنا ندارد نسبت به یک موضوع مبتذل، و ارزان و رایگان عشق بورزد، آن هم یک عشق آتشین!



از طرف دیگر بسیاری از افراد بی بند و بار حساب می کنند چه دلیلی دارد که تنها برای دسترسی به یک زن زیر بار هزار گونه «شرایط» و «مسئولیّت های» ازدواج بروند، در حالی که بدون قبول هیچ یک از این شرایط و مسئولیّت ها دسترسی به افراد زیادی می توانند پیدا کنند!؟



و لذا این افراد چون به عواقب شوم بی بند و باری جنسی و اخلاقی آشنا نیستند و تنها به ازدواج، و زن از نظر اشباع غریزه جنسی می نگرند، اصولا تن دادن به ازدواج و آن همه شرایط و مسئولیّت ها را یک کار احمقانه می دانند! و لذا همه یا قسمت عمده زندگی خود را به حال تجرّد می گذرانند.



با توجّه به حقایق بالا، اثر «امکان و سهولت ارتباط های نامشروع»، روی کاهش ازدواج، کاملا روشن می گردد، و به همین جهت در جوامع غربی که این آزادی و بی بندوباری بیشتر است ازدواج کاهش بیشتری پیدا کرده، و اگر ازدواجی صورت می گیرد در سنین بالاست، و تازه این ازدواج ها هم به قدری سست و بی دوام است که غالباً به بهانه های کوچک و گاهی مضحک از هم گسسته می شود!



علاوه براین همیشه در کنار این گونه جوامع که زندگی تجرّد را ترجیح بر زندگی مشترک زناشویی داده اند دمل های چرکین متعفنی به نام «مراکز فحشا» و «شهر نو» ها وجود دارد که خود نیز یک عامل مهم برای کاهش ازدواج، و همچنین از هم پاشیدن خانواده ها می باشد.



این کانون های چرکین که الزاماً در کنار جوامع ناسالم کنونی است دلیل روشنی بر عدم سلامت مزاج این اجتماعات است.



مسأله فحشا و مراکز بدنام را نباید تنها از نظر این که کانونی برای توسعه فساد اخلاق، و نشر انواع میکروب های جسمی و روانی است مورد مطالعه قرار داد.



همچنین نباید «فقط» از نظر اثری که روی کاهش ازدواج و روی آوردن به زندگی تجرّدی دارد مورد بحث قرار گیرد، اگر چه هر یک از اینها خود قابل بحث و مطالعه فراوان است.



بلکه علاوه بر این از نظر خود زنان بدکار که در این مراکز جمع می شوند و به خودفروشی می پردازند کاملا قابل دقت و اهمیّت است.



کسانی که در این زمینه مطالعات دقیقی دارند، و کتاب هایی به دنبال تحقیقات وسیع خود در این باره نوشته اند همگی معترفند که وضع این دسته زنان خودفروش دردناک ترین و فجیع ترین انواع بردگی قرون وسطی را در نظر مجسم می سازد.



زنانی مطرود، درمانده و بینوا به معنای واقعی، که همیشه از فرق تا قدم در قرض و بدهکاری غرقند، و شب و روز چون شمع می سوزند تا روشنگر مجالس هوس و لذت حیوانی این و آن باشند و عاقبت هم به بدترین وضعی در یک گوشه متروک اجتماع جان می سپارند و حتّی گاهی کسی که جسد آنها را از زمین بردارد و به خاک بسپارد پیدا نمی شود.



کدام وجدان اجازه می دهد در عصری که در آن ادعای الغای بردگی می شود چنین بردگان بینوایی در کنار اجتماع وجود داشته باشند و هیچ کس در راه آزادی آنها قدم بر ندارد!؟



ولی نباید فراموش کرد که این بردگی رقّت بار را که بدبختانه بسیاری از جوامع امروزی عملا به رسمیّت شناخته اند و صحّه پای آن گذارده اند مولود همان سهولت ارتباط های نامشروع است.



زیرا زنانی که در این لجنزارهای متعفّن اجتماع دست و پا می زنند غالباً همان قربانیان ارتباط های نامشروعند که تدریجاً به این مراکز کشیده شده اند. شرح حال بعضی از این زنان که در پاره ای از کتاب ها آمده بدون شک غم انگیزترین تراژدی ها را تشکیل می دهد، و لکّه ننگی بر پیشانی جوامع امروز محسوب می گردد، و متأسفانه کمتر روی آن بحث می شود.



بنابراین هم برای جلوگیری از فرو ریختن خانواده ها، و هم برای جلوگیری از سقوط و کاهش ازدواج، و هم برای آزاد کردن این بردگان بینوا، باید جلوی این آزادی و بی بندوباری جنسی و امکان ارتباط های نامشروع گرفته شود، و آن هم بدون تنظیم برنامه صحیحی ممکن نیست.



جوانان عزیز با توجّه به حقایق بالا باید در مورد خودشان و دوستانشان مراقبت بیشتر به عمل آورند و از سخنان مبتذل فریبنده ای که برای کشانیدن آنها به این بی بندوباری ها از حلقوم افراد ناپاکی بیرون می آید وقعی ننهند.



کسانی که این وضع و این مراکز را به عنوان یک ضرورت اجتماعی معرّفی می کنند، و به این وسیله می خواهند از قبح و زشتی فحشا و رفت و آمد به این مراکز بکاهند، بلکه پا را از این فراتر نهاده، این عمل ناروا را وسیله ای برای حفظ پاکی خانواده ها!! و سلامت جوانان!! بنامند سخت در اشتباهند. (۱)

