برگزاری جشن عید غدیر در مرکز اسلامی مسکو + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جشن بزرگ عید سعید غدیر خم، شامگاه پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، با حضور مؤمنان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد.

این آیین معنوی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط رضا صفدری، قاری قرآن کریم آغاز شد و در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی بخت‌آور، رئیس مرکز اسلامی مسکو به ایراد سخن پرداخت.

دکتر بخت‌آور در ابتدای سخنان خود با تحلیل فضای عمومی جامعه ایران، روحیه مقاومت، استقامت و پایداری مردم را ستودنی توصیف کرد و افزود: علی‌رغم تمامی فشارها و سختی‌ها، هیچ نشانی از ناامیدی و سستی در میان ملت ایران دیده نمی‌شود؛ چرا که این پایداری نشئت‌گرفته از مکتب اهل‌بیت(ع)، فرهنگ غدیر، ایثار و برکات خون شهیدان است.

وی وحدت و همبستگی ملی را از مهم‌ترین دستاوردهای حوادث اخیر برشمرد و افزود: امروز اقشار مختلف جامعه با وجود تفاوت در سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، در دفاع از عزت و استقلال کشور یکصدا هستند که این وفاق، نعمتی الهی و حاصل ایستادگی در مسیر حق است.

رئیس مرکز اسلامی مسکو در ادامه به تبیین فلسفه غدیر پرداخت و با اشاره به آیه شریفه «یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک من ربک» تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) در واپسین روزهای عمر شریف خود مأمور به ابلاغ رسالتی شدند که پاداش ۲۳ سال مجاهدت ایشان در گرو آن بود. این فرمان الهی نشان می‌دهد که غدیر نه یک توصیه اخلاقی ساده، بلکه مسئله‌ای بنیادین برای استمرار دین و هدایت امت اسلامی است.

وی حادثه غدیر را در تداوم رهبری الهی و استمرار رسالت نبوی دانست و یادآور شد: مسیر امامت پس از رسول خدا(ص) از طریق ائمه اطهار(ع) تداوم یافت و همچنین در دوران غیبت نیز جامعه اسلامی بدون راهنما رها نشده است. در همین راستا، نهضت اسلامی معاصر به رهبری امام خمینی(ره) بر پایه همین مبانی ولایت شکل گرفت تا ارزش‌ها، عدالت و هدایت دینی در جامعه حفظ شود.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام علی میرزاباقرزاده با تشریح فضایل و اعمال عبادی این روز از جمله روزه‌داری، هدیه دادن، صله‌رحم، اطعام مؤمنان و صدقه، بر لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدایت کامل انسان تنها در سایه تمسک هم‌زمان به قرآن کریم و عترت امکان‌پذیر است، واقعه غدیر را ترسیم‌کننده مسیر سعادت و کمال بشر دانست.

سپس حجت‌الاسلام آصف باقرزاده دیگر سخنران این مراسم، به بررسی نقش زمان و مکان در ماندگاری حوادث تاریخی پرداخت و غدیر را رخدادی جاودانه در تاریخ اسلام توصیف کرد.

وی ثبت واقعه غدیر در متن قرآن کریم و نزول آیه شریفه «الیوم اکملت لکم دینکم…» را مهم‌ترین عامل مانا بودن این رویداد دانست و اظهار داشت: تا زمانی که قرآن باقی است، پیام غدیر نیز زنده خواهد ماند. تفاسیر متقن اسلامی، ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) را روشن‌ترین مصداق اکمال دین معرفی می‌کنند؛ خطی نورانی که در طول تاریخ، هرگز خاموش نخواهد شد.

شعرخوانی الشن خزر، شاعر اهل‌بیت(ع) و پخش کلیپی از بیانات معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) با عنوان «ارزش غدیر در سایه عظمت علی(ع)» همراه با دوبله روسی، از دیگر برنامه‌های این مراسم در مرکز اسلامی مسکو بود.

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