به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه جمعه، 15 خرداد 1405 در یادواره شهدای روستای خرطوم شهرستان شفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: یکی از نکات برجسته‌ای که در بسیاری از وصیت‌نامه‌های شهدا مشاهده می‌شود، تأکید بر تبعیت از ولایت و رهبری است. شهدا همواره سفارش کرده‌اند که از ولایت فاصله نگیریم، زیرا حمایت از رهبری و ولایت، نظام اسلامی را از همه بحران‌ها عبور داده و تاکنون نیز چنین بوده است.

وی با بیان اینکه اسلام به معنای تسلیم در برابر دستورات الهی است، افزود: خداوند متعال مسیر سعادت را در عمل به فرمان‌های خود قرار داده و پیامبر اکرم(ص) نیز در دعوت‌های خویش همواره بر این حقیقت تأکید داشتند که اسلام، راه سلامت و سعادت انسان را نشان می‌دهد.

راه سعادت، اتصال به خداوند و نظام توحیدی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به اینکه انسان باید بداند از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا خواهد رفت، تصریح کرد: انبیای الهی در طول تاریخ آمده‌اند تا بشر را به سوی توحید هدایت کنند. هر کس به خداوند متصل شود، به عزت دست خواهد یافت، زیرا عزت مطلق از آنِ خداست و مؤمنان نیز به واسطه ارتباط با خداوند از این عزت برخوردار می‌شوند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: اسلام با بعثت پیامبر اکرم(ص) آغاز شد و در ابتدا تنها سه نفر در کنار خانه خدا نماز می‌گزاردند؛ پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت خدیجه(س). اما امروز بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون نفر پیرو این دین الهی هستند.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) با رحمت مبعوث شد، گفت: قرآن کریم نیز آن حضرت را «رحمت للعالمین» معرفی کرده است. البته اسلام در برابر کفر، شرک و نفاق سکوت نمی‌کند و مبارزه با این انحرافات را وظیفه مسلمانان می‌داند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه اسلام انسان را به عزت و کرامت دعوت می‌کند، اظهار داشت: اسلام به ما می‌آموزد که نه سلطه‌گر باشیم و نه سلطه‌پذیر؛ نه ظلم کنیم و نه زیر بار ظلم برویم. این اصل هم در زندگی فردی و هم در عرصه اجتماعی و حکمرانی معنا دارد.

وی افزود: امام خمینی(ره) معتقد بودند که نظام سلطه، جهان را به دو دسته سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کرده است. در طول تاریخ نیز فرعون‌ها، نمرودها و مستکبران گوناگون نماد سلطه‌گری بوده‌اند و در مقابل آنان، انبیا، اولیای الهی و صالحان ایستاده‌اند.

آیت‌الله رمضانی با توصیه به جوانان برای مطالعه تاریخ، گفت: ملت ایران همواره ملتی بزرگ و تمدن‌ساز بوده است. اگرچه در دوره‌هایی به واسطه سوءمدیریت‌ها از نظر جغرافیایی کوچک‌تر شد، اما امروز اندیشه انقلاب اسلامی در حال تأثیرگذاری بر جهان است.

غدیر؛ تداوم رسالت و معرفی رهبری جامعه اسلامی

وی با اشاره به واقعه غدیر خم خاطرنشان کرد: خداوند متعال در غدیر به پیامبر(ص) فرمان داد تا امیرالمؤمنین علی(ع) را به عنوان رهبر و سرپرست جامعه اسلامی معرفی کند و اعلام کرد که بدون این ابلاغ، رسالت کامل نخواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) افزود: با معرفی امیرالمؤمنین(ع)، دین کامل شد و اسلام به عنوان دین الهی برای بشر تثبیت گردید. حکومت کوتاه‌مدت حضرت علی(ع) نمونه‌ای از عدالت حقیقی بود و آن حضرت نیز به دلیل همین عدالت به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: پس از امیرالمؤمنین(ع)، شرایط برای حکومت سایر ائمه معصومین(ع) فراهم نشد و امت اسلامی از بهره‌مندی کامل از حکومت الهی محروم ماند.

امام خمینی(ره) شاگرد مکتب غدیر بود

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه امام خمینی(ره) غدیر را به درستی فهمید و به جامعه معرفی کرد، گفت: غدیر یعنی حاکمیت بهترین‌ها، عدالت، معنویت، ایمان و مشارکت مردم در سرنوشت خویش.

وی ادامه داد: اسلام غدیری با اسلام اموی، عباسی، سکولار و اسلام داعشی تفاوت بنیادین دارد. اسلام غدیری، اسلام رحمت، عدالت، عقلانیت، مقاومت و حمایت از مظلومان است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: امام خمینی(ره) دین را از حاشیه به متن جامعه آورد و نشان داد که اسلام تنها برای زندگی فردی نیست، بلکه برای اداره جامعه و حکمرانی نیز برنامه دارد.

بسیاری از دولت‌های اسلامی گرفتار سلطه‌پذیری هستند

وی با انتقاد از عملکرد برخی دولت‌های اسلامی اظهار کرد: امروز بیش از ۵۰ کشور اسلامی در جهان وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها وابسته و سلطه‌پذیر هستند. در جنگ‌های اخیر نیز برخی کشورهای منطقه امکانات و پایگاه‌های خود را در اختیار دشمنان ملت‌های مسلمان قرار دادند.

آیت‌الله رمضانی افزود: در طول تاریخ، برای حاکمیت دین الهی هزینه‌های فراوانی پرداخت شده است؛ از یاسر و سمیه تا شهدای کربلا و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

انقلاب اسلامی ملت ایران را به «ما می‌توانیم» رساند

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: امام خمینی(ره) به ملت ایران آموخت که می‌توان در برابر مستکبران ایستاد. امروز جمهوری اسلامی در بسیاری از حوزه‌های علمی جزو کشورهای برتر جهان است و این پیشرفت‌ها نتیجه خودباوری و اعتماد به توان داخلی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) گفت: انقلاب اسلامی ثابت کرد اراده ملت‌ها می‌تواند نظام سلطه را به چالش بکشد و زمینه‌ساز تحولات بزرگ جهانی شود.

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و نیروهای جبهه مقاومت اظهار کرد: اگرچه از دست دادن این شخصیت‌ها و شهدا برای ملت ایران تلخ و سنگین بود، اما این خون‌های پاک می‌تواند منشأ یک بیداری و بعثت جهانی جدید باشد.

آیت‌الله رمضانی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت می‌توانند مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهند، اما حضور گسترده مردم و ایستادگی ملت ایران نشان داد که این محاسبات اشتباه بوده است.

وی با اشاره به فرمایش تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، تصریح کرد: این سخن برخاسته از ایمان به قدرت الهی بود و امروز نیز ملت ایران با همین باور در مسیر عزت و استقلال حرکت می‌کند.

مقدمه‌سازی برای ظهور، رسالت بزرگ ملت‌های آزاده

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در پایان خاطرنشان کرد: بیداری ملت‌ها و گسترش اندیشه مقاومت محدود به ایران نیست و امروز در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا نیز آزادگان جهان در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر نقش شهدا در شکل‌گیری این حرکت جهانی گفت: خون شهدا، اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زده و ان‌شاءالله این بیداری جهانی زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود.

------------------------

پایان پیام/ 344