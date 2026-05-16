خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

لازم است همه مردم، مخصوصاً دانشمندان و علمای آنان، در مورد علّت یا علل رشد جنایات مطالعه نموده، و ریشه های آن را کشف کرده، و برای درمان و متوقّف ساختن آن چاره ای بیندیشند.



به عقیده ما یکی از مهمترین دلایل این مسأله از میان رفتن عواطف انسانی است؛ زیرا متأسّفانه دنیای مادّی امروز، دنیای مرگ عاطفه هاست. آن چه برای دنیای مادّی مهم است دلارهای بیشتر و مقام های بالاتر است، به هر قیمت و با هر وسیله ای که به دست آید.

آمریکا به نظر خودش یک کشور پیشرفته است، ولی طبق آنچه در منابع خبری آمده بود اخیراً هفده میلیارد دلار سلاح به کشورهای دیگر فروخته است. سلاحهایی که هدفش کشتار انسانها و نابودی تمدّن بشری و نقاط آباد جهان است. نتیجه کار عدّه ای از دانشمندانی که این سلاحها را ساخته اند، و تجاری که بازار خرید این سلاحها را آماده کرده اند، و دولت آمریکا که این معاملات را انجام داده است، کشتار انسانهای فراوانی است.

امّا این کشتار برای آنها اهمیّتی ندارد. مهم 17 میلیارد دلاری است که از محلّ فروش این سلاح ها به جیب آمریکایی ها رفته است.



پس از تجارت اسلحه، پردرآمدترین تجارت، تجارت موادّ مخدّر است. متأسّفانه بعضی از دولت ها آلوده این تجارت هستند، تجارتی که نتیجه آن نابودی جوانان مبتلا به موادّ مخدّر است، امّا این مطلب برای دنیای مادّی امروز هیچ اهمیّتی ندارد، مهم دلارهای حاصل از فروش موادّ مخدّر است! آری افزایش و رشد جنایت نتیجه مرگ عواطف است.



در دنیای مادّی امروز هنگامی که بچّه ها بزرگ می شوند پدران و مادران آنها را در جامعه رها کرده، و در برابر آنها احساس مسئولیّت نمی کنند.

و هنگامی که پدرها و مادرها پیر می شوند بچّه ها آنها را به خانه سالمندان می برند، و سال به سال خبری از آنها نمی گیرند! گاه ماهها در بستر بیماری و حتّی روی تخت بیمارستان به سر می برند، امّا فرزندانشان به سراغ آنها نمی روند ولی به محض فوت پدر و مادر سر و کلّه بچّه ها پیدا می شود.



اشتباه نکنید برای مراسم دفن، کفن و مجلس فاتحه و مانند آن نیامده اند، بلکه آمده اند اعضای بدن پدر و مادر خود را بفروشند و چند دلاری به جیب بزنند! این میوه های تلخ، حاصل دنیایی است که عواطف در آن مرده، و بر محور دلار و قتل و غارت و مواد مخدّر و ترور و بی مهری و بی عاطفگی دور می زند!(1)

پی نوشت: