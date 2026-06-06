به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امور عمومی مسلمانان کانادا (CMPAC) با انتشار یک کتابچه درباره اسلامهراسی، از دولت فدرال این کشور خواست اقدامات مؤثرتری برای حمایت از مسلمانان و مقابله با نفرتپراکنی ضد اسلامی اتخاذ کند. این سند همزمان با پنجمین سالگرد حمله مرگبار علیه خانواده مسلمان «افضل» منتشر شده است؛ حملهای که در شهر لندنِ استان انتاریو در کانادا جان چهار عضو این خانواده را گرفت.
هشدار درباره تداوم اسلامهراسی در کانادا
خالد القزاز، مدیر اجرایی شورای امور عمومی مسلمانان کانادا، در یک نشست خبری در اتاوا، پایتخت کانادا، با اشاره به حمله ششم ژوئن ۲۰۲۱ علیه خانواده افضل گفت این جنایت صرفاً یک حادثه منفرد نبود، بلکه واقعیتی را آشکار کرد که جوامع مسلمان کانادا سالها درباره آن هشدار داده بودند. وی تأکید کرد اسلامهراسی تنها به اقدامات فردی محدود نمیشود، بلکه در ساختارهای اجتماعی و نهادی نیز ریشه دوانده است.
القزاز افزود با وجود سالها تحقیق، مشورت و وعدههای عمومی، مسلمانان کانادا همچنان با تبعیض، آزار، خشونت و رفتار نابرابر مواجه هستند. به گفته وی، کتابچه جدید بر پایه گزارشهای پارلمانی، پژوهشهای دانشگاهی و مطالعات دولتی تدوین شده و پیشنهادهایی برای افزایش امنیت مساجد و مدارس اسلامی، اختصاص بودجههای ویژه و ارتقای پاسخگویی نهادهای عمومی ارائه میدهد.
مطالبه اقدام عملی به جای اقدامات نمادین
مدیر اجرایی CMPAC همچنین به تصمیم دولت کانادا برای جایگزینی نماینده ویژه مقابله با اسلامهراسی با یک شورای مشورتی اشاره کرد و گفت انتظار میرود این شورا در عمل نقش مؤثری در مقابله با اسلامهراسی ایفا کند. وی تأکید کرد جامعه مسلمانان کانادا خواهان اقدامات ملموس و مستقیم در این زمینه است.
در همین حال، طه غیور، مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای همه کانادا»، گفت خشونت ضد مسلمانان ریشه در یک ایدئولوژی فراملی دارد که در نقاط مختلف جهان تکرار میشود. به گفته وی، همان تفکری که به حمله علیه خانواده افضل منجر شد، در حمله سال ۲۰۱۷ به مرکز فرهنگی اسلامی شهر کبکسیتی در استان کبک کانادا نیز دیده میشد؛ حملهای که در آن شش نمازگزار مسلمان جان باختند.
افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان
غیور با استناد به آمارهای رسمی کانادا اعلام کرد جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۹۴ درصد افزایش یافته است. وی تأکید کرد پشت هر یک از این آمارها، انسانهایی قرار دارند که با ترس، ناامنی و احساس طردشدگی زندگی میکنند. او همچنین برتریطلبی سفیدپوستان، نفرتپراکنی فراملی و مداخلات خارجی را از عوامل مؤثر در تشدید اسلامهراسی دانست.
هدر مکفرسون، رهبر مجلس حزب دموکرات نوین کانادا، نیز گفت مسلمانان در شهرهای مختلف این کشور همچنان با تبعیض، تهدید و حمله به مراکز مذهبی خود روبهرو هستند. کتابچه ۳۰ صفحهای منتشرشده از سوی شورای امور عمومی مسلمانان کانادا، از دولتها در تمامی سطوح خواسته است فراتر از محکومیتهای نمادین حرکت کرده و برای حفاظت از مسلمانان کانادایی، مقابله با اسلامهراسی ساختاری، افزایش امنیت اماکن عبادی و گسترش آموزش و آگاهی عمومی اقدامات عملی انجام دهند.
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