به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی «سید موسی شبیری زنجانی» از مراجع عظام تقلید شیعه در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت الله فیاض، ایشان را در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) و تألیف آثار سودمند پر تلاش عنوان کردند.
در این پیام آمده است: ضایعه ارتحال فقیه اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، آیتاللهالعظمی آقای حاج شیخ محمد اسحاق فیاض(قدس سره) را به محضر شریف حضرت ولی عصر امام زمان (عج)، حوزههای علمیه و مراجع معظم تقلید، خاصه حوزه عریق نجف اشرف و همچنین عموم شاگردان و علاقهمندان و بیت مکرم ایشان و مردم شریف افغانستان تسلیت میگوییم.
پیام ادامه یافتهاست: آن فقیه بزرگوار، در خدمت به مکتب اهلبیت (ع) و تألیف آثار سودمند و تربیت شاگردان و خدمات اجتماعی پرتلاش بود. رحمت و رضوان خداوند متعال و حشر با انبیا و اولیای الهی را برای ایشان، و صبر و اجر جزیل را برای جمیع بازماندگان مسألت داریم.
گفتنی است آیتالله شیخ محمداسحاق فیاض، از مراجع برجسته شیعه، سال ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ خورشیدی) در افغانستان به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. نجف که همواره مرکز علوم اسلامی بوده است، شاهد رشد علمی او بود تا جایی که خود به یکی از استوانههای اصلی حوزه علمیه تبدیل شد.
وی از برجستهترین شاگردان آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی به شمار میرفت و سالها به عنوان یکی از اساتید بزرگ حوزه و مراجع فقهی، پاسخگوی مسائل شرعی میلیونها مسلمان در سراسر جهان بود.
آیتالله فیاض چند روز پیش به دلیل عارضه جسمانی در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبتهای ویژه قرار داشت که بامداد روز پنجشنبه گذشته در ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستانهای بغداد درگذشت.
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