پشت پرده نگرانی اسرائیل از توافق احتمالی آمریکا و ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نگرانی فزاینده‌ای در اسرائیل درباره توافقی که میان آمریکا و ایران در حال شکل‌گیری است، وجود دارد. زیرا برآوردها نشان می‌دهد این توافق ممکن است محدودیت واقعی بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران اعمال نکند و حتی آزادی عمل ارتش اسرائیل در لبنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، روزنامه عبری‌زبان «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل نگران هستند این توافق به محدود شدن تحرکات ارتش این رژیم در لبنان و حتی اعمال فشار برای عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی از خاک لبنان، منجر شود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از اهداف مطرح‌شده در آغاز جنگ، هنوز محقق نشده‌اند.

این روزنامه عبری‌زبان افزود که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اسرائیل، احتمال آزاد شدن میلیاردها دلار دارایی بلوکه‌شده ایران است؛ موضوعی که می‌تواند توان تهران را برای تقویت زرادخانه نظامی و افزایش حمایت از متحدانش در منطقه بیشتر کند.

یدیعوت آحارونوت به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت که بخش عمده‌ای از نهاد امنیتی اسرائیل ترجیح می‌دهد فشار و محاصره علیه ایران ادامه پیدا کند، زیرا این نهاد معتقد است حکومت ایران با فشارهای داخلی فزاینده روبه‌رو است و هرگونه توافق می‌تواند فرصتی برای بازیابی و تنفس دوباره به تهران بدهد.

یک مقام اسرائیلی آگاه نیز در گفت‌وگو با این روزنامه موضعی تند علیه توافق اتخاذ کرده و گفته است: این توافق برای اسرائیل بسیار بد است، زیرا حکومت ایران را تثبیت می‌کند و در زمانی که به فروپاشی نزدیک شده، به آن راه نجات می‌دهد.

بر اساس این گزارش، محافل اسرائیلی همچنین از این موضوع ناامید شده‌اند که توافق تنها محدودیت ۱۵ ساله بر غنی‌سازی اورانیوم اعمال می‌کند؛ در حالی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر وعده داده بود اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

مقام‌های اسرائیلی این توافق را با توافق هسته‌ای پیشین مقایسه کرده و معتقدند که بند غروب زمانی در آن، راه را برای ازسرگیری برنامه هسته‌ای ایران در آینده باز می‌کند.

فاصله میان اهداف جنگ و واقعیت

این روزنامه در ادامه به اهداف جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اشاره کرده که شامل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، نابودی سامانه موشک‌های بالستیک، کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران و حتی سرنگونی حکومت بوده است.

اما به نوشته یدیعوت آحارونوت، تحولات ماه‌های اخیر نشان‌دهنده شکاف آشکار میان این اهداف و نتایج واقعی است.

در زمینه برنامه هسته‌ای، این روزنامه به نقل از منابع غربی نوشت که ایران از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ذخایر بزرگی از اورانیوم غنی‌شده انباشته کرده و سرنوشت بخشی از این ذخایر پس از حملات نظامی همچنان نامشخص است.

همچنین برآوردهای اطلاعاتی نشان می‌دهد زمان لازم برای تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران، تغییر اساسی نکرده و همین مسئله تردیدها درباره کارآمدی محدودیت‌های زمانی توافق را افزایش داده است.

توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران

در خصوص سامانه موشک‌های بالستیک نیز گزارش تأکید می‌کند که ایران همچنان هزاران موشک در اختیار دارد؛ بخشی از این موشک‌ها در تأسیسات زیرزمینی ذخیره شده‌اند و سکوهای پرتاب آماده‌ای نیز وجود دارد با وجود حملاتی که این زیرساخت‌ها را هدف قرار داده‌اند.

این روزنامه به نقل از گزارش‌های آمریکایی نوشت که تهران ممکن است از هرگونه آرامش و کاهش تنش برای بازسازی سریع زرادخانه خود استفاده کند.

گزارش در مورد متحدان منطقه‌ای ایران نیز می‌گوید با وجود ضرباتی که حزب‌الله متحمل شده، این گروه همچنان قادر است جبهه شمالی اسرائیل را تهدید کند؛ از جمله با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ای مانند پهپادهای متصل به فیبر نوری که موجب سردرگمی نیروهای اسرائیلی شده‌اند.

همچنین ادامه توان هجومی نیروهای مسلح یمن نشان می‌دهد که عملیات نظامی نتوانسته شبکه نفوذ ایران را به‌طور کامل تضعیف کند.

نگرانی از تقویت دوباره تهران

هدف بلندمدت‌تر، یعنی تضعیف یا سرنگونی حکومت ایران نیز تاکنون محقق نشده است. با وجود مشکلات اقتصادی و اعتراضات گذشته، ایران در طول جنگ اخیر، شاهد موج گسترده‌ای از ناآرامی‌های داخلی نبوده و گزارش‌ها از ادامه انسجام ساختار حکومت حتی با وجود چالش‌های داخلی و پیامدهای ترور (آیت‌الله خامنه‌ای) رهبر جمهوری اسلامی، حکایت دارد.

در نهایت، این روزنامه تأکید می‌کند که در اسرائیل نگرانی عمیقی وجود دارد مبنی بر اینکه توافق احتمالی به یک دستاورد راهبردی برای تهران تبدیل شود؛ توافقی که بقای حکومت ایران را تضمین کرده و به آن فرصت بازسازی و تجدید قوا بدهد، به‌جای آنکه اهداف اعلامی آغاز جنگ را محقق کند.

این نگرانی‌ها پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا طی ۲۴ ساعت گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوبی با ایران داشته و دو طرف توافق کرده‌اند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید گفت دستیابی به توافق محتمل است. آن‌ها به‌شدت خواهان توافق هستند و خواهیم دید آیا این امکان فراهم می‌شود یا نه. آن‌ها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند؛ موضوع به همین سادگی است.

همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت که تهران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ در منطقه است.

وی افزود: طرح و پیشنهاد آمریکا همچنان در حال بررسی از سوی ایران است. تهران پس از تکمیل موضع خود، پاسخ را از طریق پاکستان که نقش میانجی میان دو طرف را بر عهده دارد، منتقل خواهد کرد.

