به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت در گزارشی از تشدید نگرانیها و اختلافات در تلآویو بر سر روند مذاکرات میان آمریکا و ایران خبر داد و نوشت مقامهای صهیونیست از احتمال شکلگیری آنچه «توافق بد» خواندهاند، نگران هستند؛ توافقی که به گفته این روزنامه میتواند میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار دهد.
به نقل از یدیعوت آحارونوت، ارزیابیهای ارائهشده در نشست کابینه سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی نشان میدهد ترامپ ازسرگیری جنگ را «آخرین گزینه» میداند و تمایلی به بازگشت به درگیری ندارد. در همین حال، مقامهای اسرائیلی نگراناند هرگونه توافق احتمالی، مسئله موشکهای بالستیک ایران را نادیده بگیرد و در عین حال باعث تزریق منابع مالی گسترده به تهران شود.
این گزارش میگوید تلآویو وضعیت فعلی را «بد» نمیداند و همچنان اولویت اصلی خود را ازسرگیری حملات و هدف قرار دادن زیرساختها و نیروگاههای ایران تعریف میکند.
خشم تلآویو از موضع عربستان
یکی از جنجالیترین بخشهای گزارش، اشاره به نارضایتی شدید رژیم صهیونیستی از عربستان سعودی است. یدیعوت آحارونوت نوشت مقامهای اسرائیلی از اینکه ریاض در پشتپرده از فشار علیه ایران حمایت کرده اما در «لحظه حقیقت» عقبنشینی کرده، خشمگین هستند. به نوشته این روزنامه، سعودیها استفاده آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی این کشور را به دلیل ترس از پاسخ ایران محدود کردهاند و همین مسئله باعث نارضایتی تلآویو شده است.
در ادامه گزارش آمده است که اسرائیل نگران توافقی دو مرحلهای میان تهران و واشنگتن است؛ توافقی که بر اساس آن آمریکا محاصره ایران را کاهش دهد و در مقابل، ایران نیز محدودیتها در تنگه هرمز را بردارد و سپس مذاکرات ادامه پیدا کند. مقامهای صهیونیست بیم دارند چنین روندی عملاً به کاهش فشار اقتصادی بر ایران و آزاد شدن منابع مالی گسترده برای تهران منجر شود.
ادعای صهیونیستها به اختلاف با آمریکا
یدیعوت آحارونوت همچنین به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی نوشت: «ما آمریکا را اداره نمیکنیم؛ در نهایت آنها بر اساس منافع خود تصمیم میگیرند.» این جمله بازتابدهنده نگرانی تلآویو از آن است که واشنگتن در نهایت توافقی را بپذیرد که با خواستههای رژیم صهیونیستی همسو نباشد. با این حال، مقامهای اسرائیلی مدعی اظهار داشتند هماهنگی و گفتوگو با آمریکا همچنان ادامه دارد.
این گزارش همچنین به وضعیت لبنان پرداخته و به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته است که تلآویو از ایجاد «کمربند امنیتی» در جنوب لبنان و تخریب روستاهای شیعهنشین خط مقدم رضایت دارد. این مقام اظهار داشته اگر آتشبس در همان شرایط پیش از جنگ برقرار شود اما اسرائیل حضور خود را در جنوب لبنان حفظ کند، این وضعیت از نگاه تلآویو «نتیجهای موفق» خواهد بود.
