به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی گفت: تنها راه حل عملی در تنگه هرمز واضح است: پایان دائمی جنگ، لغو محاصره دریایی و احیای عبور و مرور عادی.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود: در مقابل، آمریکا در حال پیشبرد پیش‌نویس قطعنامه‌ای ناقص و با انگیزه‌های سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل به بهانه «آزادی دریانوردی» است تا دستور کار سیاسی خود را پیش ببرد و اقدامات غیرقانونی خود را مشروعیت بخشد - نه برای حل بحران.

نمایندگی ایران تصریح کرد: ایران از کشورهای عضو می‌خواهد بر پایه منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار؛ و این پیش‌نویس را رد و از حمایت یا مشارکت در ارائه آن خودداری کنند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته در یک عقب نشینی مدعی شد که با هدف تلاش برای دستیابی به توافق پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز «طرح آزادی» موقتا تعلیق می‌شود.

ادعای ترامپ در حالی است که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کرد که به دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای (با ادعای) حمایت از آزادی کشتیرانی و تامین امنیت تنگه هرمز به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.

روبیو مدعی شد: «به دستور رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده به همراه بحرین و شرکای خلیج فارس خود، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، قطعنامه‌ای را برای شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور دفاع از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تدوین کردند.»

پیش از این، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی بحرین درباره تنگه هرمز که به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز اردن درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، ارائه شده بود، در نشست ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شورای امنیت سازمان ملل از سوی چین و روسیه وتو شد.

