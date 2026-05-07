هشدار رئیس قوه قضاییه درباره تلاش‌ها برای مخدوش‌سازی وحدت ملی

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱
کد مطلب: 1811022
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات مخرب، نسبت به تلاش‌ها برای آسیب‌زدن به وحدت ملی هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با جمعی از مقامات قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها با اشاره به شکست و هزیمت دشمن در جنگ اخیر، اظهار کرد: دشمن متجاوز در جنگ اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید و ما به مدد الهی، خصم دون را شکست دادیم. در ادامه کار نیز در برابر دشمن زبون و غدّار، اگرچه باید دغدغه‌مند و بسیار هوشیار باشیم، لکن جای نگرانی نیست و قطعاً پیروز نهایی برای جمهوری اسلامی ایران و جبهه حق است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با برشمردن برکات جنگ اخیر بیان داشت: یکی از برکات و عنایات الهی در مقطع اخیر، انسجام و وحدت ملی زایدالوصفی است که در سراسر ایران اسلامی به منصه ظهور رسیده است؛ ضروری است از این اتحاد مقدس، پاسداری و صیانت کنیم. مسئولان قضایی و کلیه‌ی نیروهای خدوم و دغدغه‌مند نسبت به هدایت و ارشاد آن دسته از افراد که از روی غفلت و یا جهل، درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند، اقدام کنند؛ ایضاً خناسانی نیز هستند که پیاده نظام دشمن محسوب می‌شوند و تعمداً درصدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ قطعاً برخورد با این عناصر نیز در چارچوب موازین قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به برکت وقایع رخ داده و انسجام ملی و میهنی شکل‌گرفته، فضای همدلی و گذشت در جامعه ما، بسیار سایه افکنده است؛ بعضاً مردم از بسیاری از دعاوی و مرافعات و حتی شکایات خود صرفنظر می‌کنند و سعی دارند به یکدیگر سخت نگیرند و با هم همدلی و همراهی و مُرافقت داشته باشند.

