به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «رسول سناییراد» با اشاره به تحولات منطقه و شکست آمریکا در جنگ تحمیلی سوم و همچنین جنگ رسانهای علیه ایران، اظهار داشت: آمریکاییها در یک بنبست استراتژیک و به نوعی تحیر و سرگردانی گرفتار شدند.
سردار سناییراد ادامه داد: نتیجه حمله به ایران برخلاف برآوردهای اولیه واشنگتن بوده است؛ زیرا این اقدام نهتنها هیچ دستاوردی برای آمریکا نداشت، بلکه به افزایش اعتبار و اثبات اقتدار جمهوری اسلامی ایران منجر شد. در نقطه مقابل، آمریکاییها در این جنگ چیزی جز بیاعتباری کسب نکردند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا افزود: بیاعتباری آمریکا ناشی از مواضع متزلزل ترامپ و ادعاهای دور از واقعیت او و برای این کشور، پرهزینه بوده است. نتایج میدانی جنگ نشان داد که آمریکاییها با وجود استفاده از انبوه تسلیحات و مهمات مدرن، نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست یابند و این مسئله علاوه بر بیاعتبارکردن ادعاهای جنگی، هیبت و هیمنه آنها را نیز فروریخت.
وی سپس به حوزه دیپلماسی اشاره و عنوان کرد: در مذاکرات نیز همین وضعیت تکرار شده است. آمریکاییها هنوز بر اساس تصورات قبلی و مفروضات غلط خود عمل میکنند، از زیادهخواهی کوتاه نمیآیند و حاضر به پذیرش واقعیتها نیستند. این مسئله موجب نوعی بنبست برای آنها شده و برای جبران آن، امروز به زبان تهدید و اقداماتی نظیر لشکرکشی روی آوردهاند.
سردار سناییراد با هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به سابقه بدعهدی، عهدشکنی و سوءاستفاده طرف مقابل از مذاکرات، آمادگی کامل دارد و اگر آمریکا دست به اشتباهی بزند با واکنش قاطع و سیلی سخت جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد؛ همانگونه که نیروهای مسلح ایران پیش از این در میدان، توان پاسخ دندانشکن و واکنش قاطع خود را نشان دادهاند.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در ادامه به سناریوی داخلی دشمن اشاره کرد و گفت: حضور بیش از دو ماهه و حماسی مردم در میادین، بخش دیگری از سناریوی دشمن را که متکی بر استفاده از عناصر ضد انقلاب و برانداز وطنفروش بود، خنثی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمریکاییها برای خروج از این بنبست، چارهای جز گردننهادن به واقعیتها و پذیرش موقعیت جدید خود ندارند؛ اما متأسفانه به دلیل نگاه استکباری و بازگشت به گذشته، این فرآیند برای آنها پیچیده و دشوار شده است.
