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ابلاغ تسلیت آیت الله وحید خراسانی در پی درگذشت آیت الله فیاض

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷
کد مطلب: 1823340
ابلاغ تسلیت آیت الله وحید خراسانی در پی درگذشت آیت الله فیاض

  آیت الله العظمی وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید ، درگذشت آیت‌الله شیخ محمداسحاق فیاض را تسلیت گفت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   فرزند ارشد آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی در تماس تلفنی با فرزند آیت‌الله فیاض قدس‌سره، مراتب تأسف و تأثر آیت الله وحید خراسانی را از این ضایعه ابلاغ و با اشاره به خدمات ارزنده ایشان و تسلیت به آقازاده و خاندان ایشان، حشر آن مرحوم را با حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از خداوند متعال خواستار شد.

آیت‌الله شیخ محمداسحاق فیاض، از مراجع شیعه، سال ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ خورشیدی) در افغانستان به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. نجف که همواره مرکز علوم اسلامی بوده است، شاهد رشد علمی او بود تا جایی که خود به یکی از استوانه‌های اصلی حوزه علمیه تبدیل شد.

وی از شاگردان آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی بود و سال‌ها به عنوان یکی از اساتید بزرگ حوزه و مراجع فقهی، پاسخگوی مسائل شرعی میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان بود.

آیت‌الله فیاض چند روز پیش به دلیل عارضه جسمانی در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت که بامداد روز پنجشنبه گذشته در ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد درگذشت.
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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