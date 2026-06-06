ابلاغ تسلیت آیت الله وحید خراسانی در پی درگذشت آیت الله فیاض

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزند ارشد آیتالله العظمی وحیدخراسانی در تماس تلفنی با فرزند آیتالله فیاض قدسسره، مراتب تأسف و تأثر آیت الله وحید خراسانی را از این ضایعه ابلاغ و با اشاره به خدمات ارزنده ایشان و تسلیت به آقازاده و خاندان ایشان، حشر آن مرحوم را با حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از خداوند متعال خواستار شد.
آیتالله شیخ محمداسحاق فیاض، از مراجع شیعه، سال ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ خورشیدی) در افغانستان به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. نجف که همواره مرکز علوم اسلامی بوده است، شاهد رشد علمی او بود تا جایی که خود به یکی از استوانههای اصلی حوزه علمیه تبدیل شد.
وی از شاگردان آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی بود و سالها به عنوان یکی از اساتید بزرگ حوزه و مراجع فقهی، پاسخگوی مسائل شرعی میلیونها مسلمان در سراسر جهان بود.
آیتالله فیاض چند روز پیش به دلیل عارضه جسمانی در بیمارستان بستری شده بود و تحت مراقبتهای ویژه قرار داشت که بامداد روز پنجشنبه گذشته در ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستانهای بغداد درگذشت.
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