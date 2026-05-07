به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در غزه در واکنش به شهادت فرزندش در حمله هوایی اشغالگران صهیونیستی، از جامعه جهانی و میانجیها خواست تلآویو را به اجرای تعهدات آتشبس و توقف تجاوزات در غزه ملزم کنند.
منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء غزه اعلام کردند «عزام خلیل الحیه»، فرزند خلیل الحیه، بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به محله «الدراج» به شهادت رسیده است.
عزام چهارمین فرزند شهید از خانواده الحیه است که طی سالهای اخیر در حملات اسرائیل به غزه به شهادت رسیدهاند.
واکنش رئیس جنبش حماس به شهادت فرزندش: جامعه جهانی تلآویو را به اجرای آتشبس ملزم کند
خلیل الحیه در نخستین واکنش خود پس از شهادت فرزندش، در گفتوگو با شبکه الجزیره تأکید کرد که این حمله بخشی از «تجاوز مستمر» اسرائیل علیه مردم غزه است و هدف آن «فشار بر هیأت مذاکرهکننده فلسطینی و ارعاب رهبران مقاومت» است.
او گفت: «پیام سیاسی این حملات روشن است؛ اسرائیل میخواهد بگوید هیچکس از رهبران گرفته تا فرزندانشان از هدف قرار گرفتن مصون نیستند.
الحیه با اشاره به اینکه اسرائیل در هفت ماه گذشته با نقض مداوم آتشبس، بیش از ۸۵۰ فلسطینی را به شهادت رسانده و هزاران نفر را زخمی کرده، اظهار داشت که «تلآویو عمداً مفاد مرحله اول توافق را اجرا نمیکند» و با «گرسنگی سیستماتیک و جلوگیری از ورود کمکها» شرایط انسانی را وخیمتر کرده است.
او افزود که جنبش حماس روزانه گزارشهای تخلفات اسرائیل را به میانجیها ارائه میدهد، اما «اسرائیل همه آنها را نادیده میگیرد».
رئیس جنبش حماس در غزه از میانجیگران بین المللی خواست تا تلآویو را به اجرای تعهدات خود ملزم کنند و هشدار داد: اگر آنها نتوانند اسرائیل را مجبور کنند، توافق در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد که حماس آماده ورود فوری به مرحله دوم توافق است، اما تنها در صورتی که «حداقلهای انسانی» شامل غذا، دارو، بازگشایی گذرگاهها و بازیابی اجساد زیر آوار تأمین شود.
خلع سلاح مقاومت بی معنا است
الحیه همچنین پیشنهاد اسرائیل درباره «خلع سلاح مقاومت» را در شرایط کنونی «غیرواقعبینانه» دانست و گفت: «وقتی مردم ما حتی به ابتداییترین نیازهای زندگی دسترسی ندارند، صحبت از مسائل استراتژیک بیمعناست. اولویت، اجرای کامل مرحله اول توافق است.»
او با اشاره به تهدیدهای اخیر اسرائیل برای ازسرگیری جنگ گفت: تجاوز اسرائیل هرگز متوقف نشده، فقط با سرعت کمتر ادامه دارد. به دنبال تشدید وضعیت نیستیم، اما اگر جنگ بر ما تحمیل شود، از مردم خود دفاع خواهیم کرد.
الحیه در پایان تأکید کرد که آینده مذاکرات به میزان جدیت جامعه جهانی در وادار کردن اسرائیل به پایبندی به تعهداتش بستگی دارد.
