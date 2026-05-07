روایت پزشکیان از دیدار دو ساعته با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور در نشستی سرزده با نمایندگان اصناف و بازاریان در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دیدار اخیر خود با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، به تشریح فضای حاکم بر این دیدار و ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی ایشان پرداخت.
دکتر مسعود پزشکیان با بیان اینکه این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و گفتوگوها نزدیک دو ساعت و نیم ادامه داشت، اظهار داشت: آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری برای بنده برجسته بود، نحوه مواجهه، نوع نگاه و شیوه برخورد متواضعانه و عمیقاً صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ رویکردی که فضای گفتوگو را به محیطی مبتنی بر اعتماد، آرامش، همدلی و گفتوگوی بیواسطه تبدیل کرده بود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تقویت انسجام، اعتماد و همدلی در سطوح مدیریتی کشور، تصریح کرد: وقتی عالیترین مقام کشور با چنین منش اخلاقی، تواضع و روحیه مردمی با مسئولان و افراد مواجه میشود، این رفتار بهصورت طبیعی میتواند الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور نیز باشد؛ الگویی مبتنی بر مسئولیتپذیری، نزدیک بودن به مردم و شنیدن واقعی مسائل و مشکلات، همانطور که رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی در سیره و عمل خود به آن مقید بودند.
دکتر پزشکیان همچنین با تبیین نگاه خود نسبت به مفهوم مسئولیت در نظام اسلامی، اظهار داشت: مسئولیت و جایگاه اجرایی، نه امتیاز و برتری، بلکه بار سنگینتری از تعهد، پاسخگویی و خدمت به مردم است و هیچ مسئولی نباید جایگاه خود را دستاویزی برای فاصله گرفتن از مردم یا ایجاد تمایز میان خود و جامعه بداند.
رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری نیز در این دیدار دقیقاً با چنین روحیهای حضور داشتند؛ روحیهای مبتنی بر سادگی، تواضع، صمیمیت و احترام متقابل که باعث میشد فضای گفتوگو کاملاً بیواسطه، صریح و همراه با احساس نزدیکی و اعتماد باشد.
پزشکیان تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور و منطقه، وجود چنین رویکردی در عالیترین سطح حاکمیتی، میتواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام مدیریتی و افزایش امید و همدلی در جامعه ایفا کند.
