الوفاق: بحرین اقدامات خود علیه شیعیان را فوراً متوقف کند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین امروز پنجشنبه اعلام کرد که مفاد بیانیه وزارت کشور بحرین نشان از آغاز کارزار امنیتی بر پایه مبانی مذهبی دارد.

جمعیت الوفاق تاکید کرد: دولت بحرین باید فوراً اقدامات خود علیه شیعیان در این کشور را متوقف کند.

وزارت کشور بحرین اخیرا شماری را به اتهامات واهی و ارتباط با ایران متهم و آنها را بازداشت کرد.

پیشتر نیز منامه عضویت ۳ نماینده پارلمان بحرین که از عملیات ایران علیه طرف‌های متخاصم حمایت کرده بودند لغو کرد.

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ظلم در حق شیعیان این کشور به بهانه طرفداری از ایران را آغاز کرد.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده که بحرین پس از سلب تابعیت شماری از شهروندان شیعه خود قصد اخراج آنها به ایران از طریق عمان یا ترکیه را داشته است.

