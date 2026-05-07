واکنش حماس به شهادت فرزند خلیل الحیه/ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای اعلام کرد: جنایت بزدلانه رژیم صهیونیستی که «عزام الحیه» فرزند رئیس جنبش حماس در نوار غزه و رئیس هیات مذاکره کننده برادر مجاهد دکتر «خلیل الحیه» را هدف قرار داد، ادامه رویکرد اشغالگران در هدف قرار دادن غیرنظامیان و خانوادههای رهبران فلسطینی است؛ رویکردی که در چارچوب تلاشهای شکست خورده برای تأثیرگذاری بر اراده مقاومت و مواضع سیاسی آن از طریق ترور، قتل و فشار روانی دنبال میشود.
جنبش حماس در این بیانیه افزود: تناقض و سردرگمی موجود در روایت صهیونیستی درباره عملیات ترور، نشان دهنده میزان آشفتگی و بحران در رژیم اشغالگر است و بهروشنی بیان میکند که این جنایت در چارچوب اعمال فشار بر رهبری مقاومت و هیات مذاکره کننده پس از ناکامی رژیم اشغالگر در تحمیل شروط خود و تحقق اهداف اعلام شدهاش صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: خلیل الحیه و هیات مذاکره کننده پیشتر نیز در دوحه هدف یک سوء قصد جنایتکارانه قرار گرفته بودند که در جریان آن شماری از فرزندان ملت فلسطین و ملت عزیز قطر به شهادت رسیدند؛ از جمله فرزندش شهید «همام الحیه». این جنایت نشان میدهد که اشغالگران در هدف قرار دادن هر فردی که به حقوق ملت فلسطین و اصول ملی آن پایبند باشد، اصرار دارند.
در این بیانیه تأکید شده است: ملت فلسطین که دهها هزار شهید تقدیم کرده است، هرگز اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر از خون فرزندان و خانوادهها به عنوان ابزار باجگیری سیاسی استفاده کند و این جنایتها نیز مذاکره کننده فلسطینی را به عقبنشینی از اصول خود یا چشمپوشی از حقوق ملت فلسطین در توقف تجاوز، پایان محاصره و عقبنشینی کامل از نوار غزه وادار نخواهد کرد.
حماس همچنین اعلام کرد: هدف قرار دادن فرزندان رهبران فلسطینی نه تنها موجب تضعیف موضع مقاومت نخواهد شد، بلکه پایبندی آن به حقوق ملت فلسطین و اصرارش بر دستیابی به این حقوق را افزایش میدهد و حمایت مردمی از مقاومت را عمیقتر خواهد کرد زیرا مقاومت همان هزینهای را میپردازد که مردم فلسطین در سراسر نوار غزه متحمل میشوند و همانگونه که ملت فلسطین فرزندان و خانوادههای خود را تقدیم میکند، رهبران مقاومت نیز چنین میکنند.
در بخش دیگری از بیانیه حماس آمده است: توسل رژیم اشغالگر به چنین جنایتهایی، بیانگر بحران پیچیده و ناتوانی آن در شکستن اراده ملت فلسطین یا دستیابی به دستاورد سیاسی و میدانی است و به همین دلیل به سیاست انتقامگیری و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت از طریق هدف قرار دادن خانوادهها و غیرنظامیان روی آورده است.
جنبش حماس در پایان تاکید کرد: خون شهدا، همچنان عاملی برای پایداری و استقامت ملت فلسطین خواهد ماند و انگیزهای برای ادامه دفاع از حقوق مشروع ملی تا تحقق آزادی و پایان اشغالگری خواهد بود.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما