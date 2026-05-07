رئیس اتحادیه علمای مقاومت: مذاکره با اسرائیل دام است / دولت لبنان در امتحان رفوزه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ماهر حمود ، ضمن اشاره به موضع رهبری ایران در قبال تصمیمات داخلی لبنان، دولت فعلی بیروت را به همسویی با خواست آمریکا و اسرائیل متهم کرد و گفت که مقاومت هرگز اجازه خلع سلاح در جنوب لبنان را نخواهد داد.

تاکید بر عدم دخالت ایران از زبان شهید نصرالله

شیخ حمود بیان داشت : زمانی که می‌خواستیم در انتخابات شرکت کنیم، اختلافاتی داشتیم. نظر را از امام شهید (آیت‌الله خامنه‌ای) پرسیدیم، اما ایشان از ارائه هرگونه دستوری خودداری کردند و گفتند خودتان تصمیم‌گیرنده هستید.

وی افزود: در آخرین دیدار با سید شهید مقاومت (سید حسن نصرالله)، ایشان به من گفتند که چگونه با رهبری ایران تعامل دارد. کسانی که می‌گویند مقامات ایرانی در لبنان دخالت دارند، این ظلم به آنهاست.

مذاکره با اسرائیل «دام» است

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک دولت لبنان برای ورود به مذاکرات با اسرائیل، هشدار داد: به رئیس‌جمهور لبنان گفته شده هیچ خروجی تا پیش از این مذاکرات وجود نخواهد داشت. این یک دام است؛ نتانیاهو از این راه می‌خواهد تصاویر این دیدار را به دنیا بفروشد.

وی در ادامه با رد هرگونه همدردی از سوی آمریکا و اسرائیل، اظهار داشت: بیانیه رسواکننده‌ای صادر شده که در آن گفته شده دشمنی با اسرائیل وجود ندارد! آیا آمریکا و اسرائیل می‌خواهند با ما همدردی کنند؟ این دروغ است.

همسویی دولت لبنان با اسرائیل در حملات به بیروت

شیخ حمود در بخش دیگری از اظهارات خود، بیان داشت: دولت لبنان پس از بمباران بیروت، به اسرائیل پیام داده که پایتخت از سلاح خالی شده است.

وی تصریح کرد: بیروت بمباران شد و (دولت) به اسرائیل پیام داد که بیروت از سلاح خالی شده است. آنان به حملات اسرائیل حق دادند و گفتند ما تلاش می‌کنیم خلع سلاح انجام دهیم!

مقاومت بازدارنده اصلی آمریکا و اسرائیل

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت با تمجید از عملکرد نیروهای مقاومت در جنوب لبنان، گفت: دلاوران ما در جنوب لبنان، واجب شرعی خود را در برابر صهیونیست‌ها انجام می‌دهند. مقاومت در جنوب لبنان، آمریکا و اسرائیل را مجبور کرد که سر جایشان بنشینند و پیشروی نکنند.

وی در پاسخ به حملات هوایی اخیر به ضاحیه بیروت، تاکید کرد: اگر این هیولایی که کودکان لبنان را کشت، نتانیاهو نیست پس کیست؟ مگر می‌خواهند بگویند شیخ نعیم و حزب‌الله کودکان را می‌کشند؟ می‌خواهند ما دست و پای آمریکا و اسرائیل را ببوسیم.

هشدار نسبت به پایان مقاومت از مسیر مذاکره

شیخ حمود در پایان با محکوم کردن هرگونه تلاش برای خلع سلاح مقاومت، خاطرنشان کرد: مذاکرات مستقیم، تسلیم شدن به آمریکا و اسرائیل است و تصمیمی برای پایان مقاومت و حزب‌الله خواهد بود. وای بر کسانی که با منطق آمریکا تسلیم شدند.

وی همچنین با اشاره به تاریخچه رژیم صهیونیستی، ادعا کرد: از بن‌گوریون تا ایهود باراک، همگی اعتراف کرده‌اند که بیش از ۸۰ سال است به نابودی خود فکر می‌کنند. اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری به پایان خود نزدیک است.

