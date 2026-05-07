ارتش تروریستی آمریکا درگیری با نیروی دریایی ایران را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای تایید کرد که در جریان عبور ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به سمت دریای عمان در تاریخ هفتم ماه می، با حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندروی ایران مواجه شدهاند.
سنتکام مدعی شد که با حملات ایران مقابله کرده و هیچ یک از کشتیهای آمریکایی آسیب ندیده است.
این در حالی است که رصدهای نیروی دریایی ایران از وارد شدن خسارت به برخی شناورهای نظامی آمریکایی حکایت میکند. شناورهای آمریکایی به سرعت در حال فرار از صحنه درگیری بودند.
ارتش تروریستی آمریکا همچنین ادعا کرد که تأسیسات نظامی ایران از جمله تأسیسات موشکی، پهپادی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف حملات خود قرار دادهاند.
