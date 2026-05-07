اردوغان: اسرائیل تهدید امنیتی برای منطقه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه شامگاه پنجشنبه طی یک کنفرانس خبری مشترک با «عبدالمجید تبون» رئیس‌جمهور الجزایر، در آنکارا گفت: «تجاوز اسرائیل بار دیگر نشان داده است که مشکل اصلی امنیتی منطقه ما، سیاست‌های توسعه‌طلبانه، بی‌قانون و هنجارشکنانه کابینه فعلی آن است.»

طبق گزارش خبرگزاری «آناتولی»، رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: «ترکیه و الجزایر در پایان دادن به چرخه خشونت که صلح و امنیت منطقه ما را به‌طور جدی تهدید می‌کند، موضع مشترکی دارند.»

پیش از این، اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری، جایی که دو رهبر ریاست مشترک نشست شورای همکاری راهبردی سطح بالا را بر عهده داشتند، از تبون استقبال کرد.

آنها سپس در مراسم امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه شرکت کردند.

اردوغان گفت که آنکارا مصمم است همکاری با الجزایر را در بخش‌های استراتژیک، از جمله انرژی، معدن، حمل‌ونقل و کشاورزی، تقویت کند.

وی افزود که دو کشور به تعمیق همکاری‌های بلندمدت در زمینه امنیت تامین انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی ادامه می‌دهند.

